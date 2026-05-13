“파업만은 막아야” 중재에도… 노조 “추가협상 없다” 강경

[삼성전자 파업 위기 확산]

노조 "사후조정 결렬, 긴급조정 없다"

반도체 투자·고용 위축 우려 커져

청와대·정부 "파업 저지 지원 총력"

긴급조정권 발동 가능성 여부 주목

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