靑, ‘비상경제상황실’ 가동…추경 속도전 속 중동발 위기 대응

청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑하는 홍...<YONHAP NO-3588> 0 홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

청와대가 중동 상황에 따른 에너지 수급 불안과 경제 충격에 대응하기 위해 비상경제상황실을 설치하고 이를 본격 가동한다.홍익표 청와대 정무수석은 25일 춘추관 브리핑에서 "비상경제점검회의 산하에 대통령비서실장이 주재하는 비상경제상황실을 설치하고, 김민석 국무총리를 본부장으로 하는 범정부 비상경제본부와 연계해 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 엄중히 관리하겠다"고 밝혔다.청와대에 따르면 비상경제상황실은 강훈식 대통령비서실장을 중심으로 운영되며, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡는다. 홍 수석이 총괄 간사를, 김정우 국정상황실장이 실무 간사를 담당한다.상황실 산하에는 거시경제·물가 대응반, 에너지 수급반, 금융 안정반, 민생복지반, 해외상황 관리반 등 5개 실무 대응반이 구성된다. 5개 반은 병렬적으로 두되 에너지 수급 이슈를 중심으로 운영될 전망이다.홍 수석은 비상경제상황실 산하 에너지 수급반의 역할과 관련해 "조직상 5개 대응반은 병렬 구조지만, 핵심 고려 사항은 에너지 수급"이라며 "이를 중심으로 나머지 대응반이 대응 방안을 구성하는 방식으로 운영될 것"이라고 말했다.물가·에너지·금융 대응은 하준경 경제성장수석이 총괄하고, 민생복지반은 문진영 사회수석이, 해외상황 관리반은 오현주 국가안보실 3차장이 맡는다. 이는 중동발 충격이 에너지 수급을 넘어 물가·금융·민생·대외 변수로 확산될 수 있다는 판단에 따른 것이다.정부 역시 비상경제본부 산하에 동일한 구조의 실무 대응반을 두고 범부처 점검 체계에 돌입했다.각 대응반은 부처 장관이 책임을 맡는 정부 대응반과 연계해 정책 추진 상황을 점검하며, 국정상황실이 이를 종합해 매일 현안점검회의에 보고할 예정이다. 점검 결과는 정기적으로 국민에게 공개된다.홍 수석은 중동 상황에 대해선 "전개 양상을 단정하긴 어렵다"며 "미국, 이스라엘, 이란 등 당사국의 향후 대응에 따라 상황이 달라질 수 있다. 정부는 최소 3개월, 길게는 6개월까지를 염두에 두고 다양한 시나리오별 대응 방안을 준비하고 있다"고 했다.이어 "불필요하게 전쟁에 따른 위기를 확대하고 조장할 필요는 없겠다. 다만 국민들과 함께 이 위기를 극복하고자 하는 것이 이재명 정부의 방침"이라며 "정부를 믿고 정부와 함께 어려운 시기를 극복해 줄 것을 국민들께 부탁드린다"고 했다.한편 청와대는 추가경정예산(추경) 편성을 놓고 속도전을 예고했다. 홍 수석은 "다음 주 국무회의에서 추경안이 의결될 예정이며 재정 당국이 세부 내용을 발표할 것"이라고 말했다.앞서 당정은 지난 22일 고위당정협의회를 통해 약 25조 원 규모의 추경 편성에 합의했으며, 더불어민주당은 31일 국무회의 의결 후 국회 제출을 추진한다는 방침이다. 다만 국민의힘과의 처리 일정 합의는 아직 이뤄지지 않았다.