호서대 ‘한-루마니아 전략산업 교류’ 산학네트워크 구축

호서대 루마니아교류 행사 0 지난 24일 호서대 아산캠퍼스 성재도서관에서 루마니아와의 국제교류 행사장에서 체자르 루마니아 대사(오른쪽 두번째)와 강준모 SVU 총장(오른쪽)이 양국의 협력을 다짐하는 포즈를 취하고 있다. /호서대학교

호서대학교가 국가 전략산업 분야 교류 확대 차원에서 루마니아와 협력을 통해 글로벌 산학협력 네트워크 구축을 도모한다.25일 호서대에 따르면 강일구 총장, 체자르 주한 루마니아 대사, 유재룡 충남도 정책수석, 김범수 아산시 부시장이 지난 24일 아산캠퍼스 성재도서관에서 국제교류 행사를 가졌다.이 행사에는 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국수력원자력 등 기업·기관 관계자 80여 명이 참석했다.행사에서는 학교법인 호서학원 산하 서울벤처대학원대학교 강준모 총장의 루마니아 명예영사 임명식이 진행됐으며, 국가 전략산업 분야를 중심으로 양국 간 교류 및 글로벌 산학협력 활성화 방안이 논의됐다.호서대는 그간 축적해 온 산학 네트워크를 토대로 산학협력 체계를 고도화해 왔다. 방산, 에너지, 첨단 제조 분야를 중심으로 국제 기술 교류를 확대하고 있으며 향후 관련 산업으로 산학협력 범위를 넓혀간다는 계획이다.또 미래산업을 선도할 첨단 인재 양성을 위한 교육·연구 체계를 강화하고 있다. 충청권 산업 생태계와 연계한 교육을 통해 지역 산업 경쟁력과 국가 기반 산업 발전을 견인한다는 구상이다.채희정 대학 기획처장은 "방산과 원전, AI 반도체 등 국가 전략산업 분야에서 협력을 확대하고 대학과 기업이 함께 성장하는 산학협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.체자르 주한 루마니아 대사는 "한국과 루마니아는 방산과 원전, 첨단기술 분야에서 협력 잠재력이 큰 국가"라며 "충청권과 루마니아 간 산업·기술 교류가 확대되기를 기대한다"고 밝혔다.