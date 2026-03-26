李대통령 재산 49억…1년 새 18억 증가, 靑 참모 평균 27억

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2431> 0 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 약 49억 원대 재산을 신고하며 1년 새 18억 원가량 증가한 것으로 나타났다.정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 정기 재산변동사항에 따르면 지난해 12월 31일 기준 이 대통령의 재산은 49억7720여만 원으로, 전년(30억8914만 원)보다 약 18억8800만 원 증가했다.재산 증가의 주요 요인은 예금 확대였다. 이 대통령의 예금은 15억8000만 원대에서 30억6000만 원대로 크게 늘었다. 이 가운데 상당 부분은 저서 '결국 국민이 합니다' 판매에 따른 인세 수입으로, 이 대통령은 약 15억6000만 원, 김혜경 여사는 약 600만 원을 각각 신고했다.건물 자산은 약 23억 원으로 1년 전보다 3억5000만 원가량 증가했다. 부부 공동명의인 분당 아파트 공시가격이 약 2억2000만 원 상승한 영향이다. 현금 자산은 2억5000만 원 증가했으며, '경조사 등' 사유로 신고됐다. 이 밖에 콘도미니엄 회원권은 소폭 상승했고, 가상자산의 경우 장남이 약 4000만 원가량을 보유한 것으로 신고됐다.청와대 참모진의 평균 재산은 약 27억5000만 원으로 집계됐다. 특히 비서관급 이상 참모 48명 가운데 재산이 가장 많은 인물은 이장형 법무비서관으로 134억1000만 원을 신고했다. 테슬라 주식 평가액 상승 영향으로 1년 새 약 44억 원 증가했다.이민주 국정홍보비서관은 79억8000만 원으로 두 번째로 많았으며, 예금과 증권 평가액 상승으로 약 14억8000만 원 증가했다. 위성락 국가안보실장(61억4000만 원), 김상호 춘추관장(59억9000만 원), 이태형 민정비서관(59억 원) 등이 뒤를 이었다.재산 증가 폭은 하정우 AI미래기획수석이 약 13억9000만 원으로 세 번째로 컸으며, 네이버 퇴직금과 주식 매각 대금이 반영된 것으로 나타났다. 반면 조한상 홍보기획비서관은 부모 재산을 신고에서 제외하면서 약 55억 원 감소한 40억 원을 신고했다.재산이 가장 적은 참모는 전성환 경청통합수석(3억1000만 원)이었으며, 강훈식 비서실장은 8억1000만 원으로 하위권에 포함됐다.