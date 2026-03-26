LS에코에너지, 세계 희토류 원료 주요 공급 ‘라이너스’와 맞손

각각 300억 규모의 전환사채 교환

자본·기술이 결합된 전략적 동맹

중국 대항한 주요 공급망 역할할듯

[사진자료] 라이너스-LS에코에너지-LS전선 희토류 영구자석 밸류체인 0 라이너스-LS에코에너지-LS전선 희토류 영구자석 밸류체인. /LS에코에너지

LS에코에너지가 세계 희토류 원료 공급 주요 기업인 호주 라이너스(Lynas)와 손을 잡았다. 자본·기술이 결합된 전략적 동맹으로 중장기적인 협력이 본격화할 것이란 평가가 나온다.26일 LS에코에너지는 라이너스와 각각 300억원 규모의 전환사채를 교환하고 희토류 공급망 협력을 추진한다고 밝혔다.희토류는 방산, 로봇, 전기차(EV) 등 첨단 산업에 필수적인 전략 자원이다. 광산 채굴부터 산화물, 금속 가공, 영구자석으로 이어지는 공급망을 통해 최종 제품에 적용된다. 최근 중국 등 특정 국가 중심의 생산 구조로 안정적인 공급망 확보가 국가적 과제로 꼽힌다.두 회사의 협력은 세계 희토류 원료 공급 2위 기업인 라이너스의 원료 공급 역량과 LS에코에너지의 금속 생산 기술이 결합된 구조다. 원료부터 최종 제품까지 이어지는 협력 체계를 단계적으로 확대하며 글로벌 시장에서 영향력을 강화해 나갈 예정이다.특히 라이너스는 비중국권에서 희토류 원료를 공급할 수 있는 유일한 기업으로 대체 불가능한 핵심 축이기에 LS에코에너지 입장에선 원료를 합리적인 가격에 장기간 확보하게 됐다는 점에서 의미가 크다. 독자적인 희토류 공급망 구축으로 글로벌 기업들로부터 대안이 될 수 있을 것이라는 게 회사 관계자 설명이다.LS에코에너지는 추후 베트남 내에 희토류 금속 생산을 위한 전문 제조 자회사도 설립해 상호 협력 기반의 금속화 사업도 추진할 계획이다.이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 협력은 단순한 투자를 넘어선 전략적 결속"이라며 "LS와 라이너스의 결합은 글로벌 기업들로부터 신뢰를 받을 수 있는 적절한 대책이 될 수 있을 것"이라고 말했다.