트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

백악관 "이란 전쟁 4~6주 예상"…방중 전 '엔드게임' 진입 가능성 시사

AP "전쟁 속 일정 확정, 종결 국면 연동 신호"…중국 역할 시험대

베이징 회담 재개…시진핑 연내 답방까지 '무역 휴전' 관리

미중 정상 0 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 2025년 10월 30일 김해국제공항에서 정상회담을 마친 후 회담장을 떠나면서 대화를 나누고 있다./AFP·연합

이란과의 전쟁 여파로 연기됐던 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 및 시진핑 (習近平) 중국 국가주석과의 정상회담 일정이 5월 중순으로 확정됐다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 언론 브리핑에서 "트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 기쁘게 알려드린다"고 발표했다. 이어 "트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 올해 추후 발표될 일정에 따라 시 주석 부부를 워싱턴 D.C.로 초청해 답방 행사를 주최할 것"이라고 밝혔다.트럼프 대통령의 방중은 당초 이달 31일부터 다음달 2일까지로 예정돼 있었으나, 지난달 28일 이란과의 전쟁이 시작되면서 일정이 뒤로 밀렸다. 트럼프 대통령은 지난 16일 "전쟁 지휘를 위해 한달 정도 연기를 요청했다"고 밝힌 바 있으며, 양국은 약 한달 반 뒤로 시점을 재조정했다.AP통신은 이번 일정 확정이 전쟁이 진행 중인 긴박한 상황에서 발표됐다는 점에 주목했다. AP는 미국이 이란 정권에 휴전안 수용을 강력히 압박하는 시점과 맞물려 있으며, 이번 일정 재조정이 전쟁의 '엔드게임(종결 전략)'을 찾으려는 복잡한 외교적 노력과 얽혀 있다고 분석했다.레빗 대변인은 '새로운 방중 날짜가 이란 전쟁의 조기 종료를 시사하느냐'는 질문에 "우리는 항상 (전쟁 기간을) 4주에서 6주 정도로 예상해 왔다"며 "그에 맞춰 계산해 보면 될 것"이라고 답했다.AP는 레빗 대변인의 이러한 '계산' 발언이 트럼프 대통령이 베이징(北京)으로 떠나기 전 전쟁이 종결 단계에 접어들 것이라는 백악관 내부의 낙관적인 전망을 내비친 것이라고 해석했다.이번 방중은 미·중 간의 불안정한 무역 휴전 상태를 공고히 할 기회로 보이지만, 이란 전쟁이라는 변수와 복잡하게 얽혀 있다.트럼프 대통령은 17일 백악관에서 미할 마틴 아일랜드 총리와 회담하면서 방중 일정과 관련해 "중국과 협력하고 있고, 그들도 문제없다고 했다"며 "시 주석을 만나길 기대한다"고 말했다.AP는 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 보호를 위해 중국에 군사적 도움을 요청했다가 거절당한 직후 "우방의 도움은 필요 없다"고 선을 그었던 상황을 짚으며, 이번 회담이 이란 전쟁의 '엔드게임(종결 전략)'을 찾는 과정에서 중국의 역할을 이끌어낼 시험대가 될 것이라고 평가했다.