[기고] 식목일, 나무 한 그루에서 숲으로

이창석 국립생태원 원장

국립생태원 이창석 원장님(증명) 0 이창석 국립생태원 원장

땅바닥에 엎드려 있던 풀들이 기지개를 켜며 잎을 들어 올리고, 꽃나무에 맺힌 봉오리들이 하나 둘씩 터지기 시작했다. 긴 겨울이 지나고 만물이 다시 숨 쉬는 봄이 찾아온 것이다. 이맘때가 되면 자연스럽게 떠오르는 날이 바로 식목일이다.오랫동안 식목일은 '나무를 심는 날'로 기억되어 왔다. 전쟁과 급속한 개발로 산림이 크게 훼손되었던 시기, 황폐해진 국토를 다시 푸르게 만들기 위해 많은 사람들이 나무를 심었다. 그 시절 식목일은 국토를 되살리는 실천의 날이었고, 한 그루의 나무를 심는 행위만으로도 충분히 큰 의미가 있었다.그러나 오늘날 우리가 마주한 환경 현실을 생각해 보면, 식목일의 의미는 이제 한 걸음 더 나아갈 필요가 있다. 단순히 한 그루 나무를 심는 데서 멈추는 것이 아니라, 숲을 이루어내는 '식림(植林)'의 날로 이해해야 할 때다.숲은 단순히 나무가 많이 모여 있는 공간이 아니다. 광 조건에 대한 요구 수준이 다른 다양한 식물들이 모여 여러 개의 계층구조를 이루어낸 것이 진정한 숲이다. 하늘을 향해 크게 자라는 큰키나무가 숲의 골격을 이루고, 그 아래에는 중간키나무들이 햇빛을 나누어 받으며 자란다. 더 낮은 곳에서는 작은키나무가 자리 잡고, 그 아래에는 다양한 풀들이 지면을 감싸고 있다. 이러한 여러 층의 식물들이 서로 어울려 살아갈 때 숲은 비로소 안정적인 체계를 이루게 된다.이러한 공간은 생물의 한 종류인 식물이 이루어 내지만 다른 생물들에게 서식처 역할도 하며 생물다양성을 부양하는데 중요한 역할을 한다. 매우 활동적인 새들도 숲의 지붕에 사는 종류가 있는가 하면 나무 줄기에 둥지를 트는 종류가 있고 숲 바닥에서 먹이를 찾는 종류가 있듯이 다양한 생물이 살아갈 수 있는 공간이 바로 이 복잡한 숲의 구조 속에서 만들어진다. 곤충과 미생물 또한 이 복잡한 공간 속에서 서로 연결된 삶을 이어 간다. 결국 숲이란 단순한 식물의 집합이 아니라 수많은 생명들이 얽혀 살아가는 생명공동체라고 할 수 있다.또한 숲은 어느 곳에서나 같은 모습으로 만들어지지 않는다. 기후와 수분 조건을 반영해 위도와 지형에 따라 그 모습이 달라진다. 따라서 지역에 따라 각기 어울리는 숲이 있고, 같은 지역 내에서도 산지, 평지, 하천 등에는 각각 다른 숲이 만들어진다. 따라서 숲을 조성하기 위해서는 단순히 나무를 많이 심을 것이 아니라 지역과 위치에 맞는 생태적 조합을 고민해야 한다. 자연의 질서를 이해하고 그 안에서 숲을 키워가는 지혜가 필요하다.여기에 최근 숲 조성에서 중요한 변수로 떠오른 것이 기후변화다. 지구의 평균기온이 상승하면서 계절의 흐름 또한 예전과 달라지고 있다. 봄이 조금씩 빨리 찾아오며 식물이 자라는 시기도 앞당겨지고 있다. 전통적으로 식목일은 4월 초에 자리 잡고 있지만, 이러한 변화는 우리가 나무를 심는 시기를 다시 생각해 보게 한다.우리나라 주요 지역의 기온 상승 추세를 보면, 지난 100년 동안 약 0.9℃에서 2.5℃ 정도 상승한 것으로 나타났다. 이러한 변화는 식물의 계절 현상에서도 분명히 드러난다. 벚나무의 개화 시기는 지난 100년 동안 평균적으로 약 8일에서 16일 정도 빨라졌으며, 참나무의 일종인 신갈나무의 잎이 트는 시기 또한 약 9일에서 20일 정도 앞당겨진 것으로 나타났다. 이러한 변화는 단순한 통계 이상의 의미를 지닌다. 자연의 시간표가 달라지고 있다는 신호이기 때문이다. 그런 점에서 기후변화를 고려해 식물을 심는 시기를 유연하게 조정하는 것도 앞으로의 숲 조성에서 중요한 고려사항이 된다.결국 식목일의 의미는 '나무 몇 그루를 심는 행사'에서 '숲을 생각하는 사회적 약속'으로 바뀌어야 한다. 다양한 식물들이 어울려 살아가는 숲의 구조를 이해하고, 지역의 자연 환경을 존중하며, 변화하는 기후까지 고려하는 날이 되어야 한다. 그렇게 될 때 식목일은 단순한 기념일을 넘어, 미래 세대를 위한 생태적 상상력을 키우는 날로 자리 잡을 것이다.나무 한 그루는 소중하다. 그러나 숲은 그보다 더 큰 생명이다. 이제 식목일은 나무를 심는 날을 넘어, 숲을 이루는 날이 되어야 한다.※본란의 기고는 본지 견해와 다를 수 있습니다