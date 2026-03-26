靑, 안중근 의사 순국 116주기 맞아 특별 오찬 제공

0005335574_001_20260326142019066 0 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞아 청와대 구내식당에 제공된 특별 오찬./제공=청와대

청와대는 26일 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞아 구내식당 특별 오찬을 마련했다.청와대는 이날 보도자료를 통해 국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 희생정신을 기리고자, 청와대 전 직원과 출입 언론인을 대상으로 특식을 준비했다고 밝혔다.특식 메뉴는 '하얼빈 꿔바로우', 고사리·무채·시금치로 구성된 '제례 나물', '계란 프라이', '쇠고기 탕국', '쑥개떡' 등이다.독립운동가들이 즐겨 먹던 음식으로 알려진 하얼빈 꿔바로우는 안중근 의사의 결연한 의지와 마지막 순간을 되새기는 의미를 담았다고 청와대는 설명했다.제례 나물은 순국선열에 대한 추모와 예를 담았고, 계란프라이는 장병들이 일상적으로 즐겨 먹던 소박한 메뉴로 천안함 피격 사건 희생 장병들을 기리는 의미를 더했다.쇠고기 탕국은 맑고 고결한 정신을, 후식으로 제공된 태극 문양의 쑥개떡은 나라 사랑의 의미를 담았다고 덧붙였다.윤기천 총무비서관은 "이번 특식은 국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 일상 속에서 되새기기 위한 노력"이라며 "정성과 감사의 마음을 담아 준비한 만큼 함께하는 모든 이들에게 의미 있는 시간이 됐기를 바란다"고 전했다.