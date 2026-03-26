닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

장동혁 “이재명 정부, 추경만 하면 위기 해소될 것처럼 국민 기만”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260326010008161

글자크기

닫기

채종일 기자

승인 : 2026. 03. 26. 15:32

장 대표 "산업과 민생 전반 큰 충격에도 대응 너무 늦어"
추경보다 에너지 수급과 물가 안정이 우선이라고 지적
정점식 "경고음 방치하면 실물경제 전반 충격 확산될 것"
국민의힘 최고위원회의-14
아시아투데이 이병화 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 이란 전쟁에 따른 물가 상승 우려와 관련해 정부 대응이 늦다며 에너지 정책 전환을 촉구했다.

장 대표는 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민생 현장에서는 '종량제 봉투 대란'까지 벌어지는 등 산업과 민생 전반이 엄청난 충격을 받을 수밖에 없는데, 정부의 대응은 늦어도 너무 늦다"고 밝혔다.

장 대표는 이어 "이 와중에도 부동산 겁박에만 몰두하고, 추경만 하면 위기가 해소될 것처럼 국민을 기만하고 있다"며 "지금의 위기는 돈을 풀어서 해결할 수 있는 성격이 아니라, 에너지 수급과 물가 안정에 사활을 걸어야 한다"고 지적했다.

특히 장 대표는 카타르의 LNG 공급 불가항력 선언과 관련해 "LNG 공급 차질로 물가 폭등을 피하기 어렵게 됐다"며 "이는 문재인 정부 시절 탈원전 정책의 결과"라고 주장했다. 그러면서 "이제라도 원전 확대를 기초로 에너지 믹스 정책을 새로 짜야 한다"고 말했다.

또 "국가부채가 처음으로 6500조원을 넘었고, 시중은행 연체율은 11년 만에 최고치를 기록했는데도 또 25조원을 풀겠다고 한다"며 "경제가 망하든 말든 지지율만 유지하면 되고, 선거만 이기면 된다는 계산"이라고 비판했다.

정점식 사무총장도 "시중은행 연체율이 최고치를 기록했다는 것은 단순한 통계 수치가 아니라 경제 위기가 현실화하고 있음을 보여주는 위험한 신호"라며 "이 경고음을 방치하면 그 충격은 금융권을 넘어 실물경제 전반으로 빠르게 확산할 수밖에 없다"고 말했다.
채종일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

국세청, 사업 자금 대출로 주택 취득 철저히 검증

‘왕사남’ 장항준 감독·유해진이 챙길 ‘가욋돈’ 규모는?

李대통령 “전기요금 웬만하면 유지…전기 절약 협조해 달라”

유류세 인하 확대·요소 수급 관리…정부, 중동발 ‘복합위기’ 총력 대응

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

이란, 美 15개 종전안 ‘공식 거부·물밑 검토’ 이중 행보…핵·호르무즈 놓고 충돌 속 지상전 기로

지금 뜨는 뉴스

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…31일 토론회 개최

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다