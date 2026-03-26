닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

“250만원 한우 노쇼 피해”… 익산 정육점 사연 조작 의혹은 억측

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260326010008259

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 26. 16:54

쓰레드 도움 요청에 전화위복
전주
전북 익산의 한 정육점이 노쇼 사기 피해를 겪은 문자내용/쓰레드 @iksangogi 캡쳐
전북 익산의 한 정육점이 노쇼 사기 피해를 호소하며 온라인에 도움을 요청한 사연과 관련해 당사자가 직접 입장을 밝혔다.

익산에서 정육점을 운영하는 박모씨는 26일 아시아투데이와 전화 인터뷰를 통해 "사기의심자와 실제 금전 거래는 없었고, 간이 영수증만 발급된 상태였다"며 "직원이 23일 주문을 받았고, 25일 오전 9시 방문 수령 예정이었다"고 설명했다.

해당 주문은 1++등급 한우 선물세트 10박스, 총 250만원 상당이었다. 박씨는 "선물세트 주문은 온라인과 지역에서 꾸준히 들어오는 편이라 의심 없이 준비했다"며 "그동안 예약 후 나타나지 않은 사례가 없었다"고 말했다.

문제는 약속된 날짜에 주문자가 나타나지 않으면서 발생했다. 특히 해당 제품은 진공 포장이 아닌 신선식품으로 유통기한이 짧아 빠른 판매가 필요한 상황이었다. 박씨는 "이틀 내 소진해야 하는 제품이라 사실상 폐기 위기였다"며 "직원들도 9시 출근인데 오전 8시 40분부터 나와 출고 준비를 마친 상태였다"고 설명했다.

폐기위기에 몰린 박씨는 쓰레드에 글을 올려 도움을 요청했고 상황은 전화위복이 됐다.

박씨는 "급히 온라인에 글을 올린 뒤 10박스 전량이 판매됐고, 추가 구매 문의까지 이어졌다"고 말했다. 이어 "3년 전 구매했던 소비자도 연락이 왔다"고 덧붙였다.

하지만 온라인에서는 해당 사연의 진위 여부를 둘러싼 의혹도 제기됐다. 일부 이용자들이 박씨가 겪은 노쇼사기가 '조작 아니냐'는 반응을 보이며 비판적인 댓글을 남긴 것.

이에 대해 박씨는 "조작 사례가 있을 수 있다는 점은 이해하지만, 사실이 아닌데 조롱하거나 마녀사냥식으로 몰아가는 분위기는 문제"라고 지적했다.

또한 "악의적인 댓글에 대해서는 법적 대응을 검토하고 있다"고 밝혔다.

그는 "자영업자로서 마음고생이 크지만 감내할 부분은 감내할 것"이라며 "직원 피해를 줄이기 위해서라도 최선을 다하고, 응원해준 분들께 감사하다"고 말했다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

국세청, 사업 자금 대출로 주택 취득 철저히 검증

‘왕사남’ 장항준 감독·유해진이 챙길 ‘가욋돈’ 규모는?

유류세 인하 확대·요소 수급 관리…정부, 중동발 ‘복합위기’ 총력 대응

李대통령 “전기요금 웬만하면 유지…전기 절약 협조해 달라”

종전 협상 앞두고 미·이란 대치…지상전 대비 속 확전 긴장

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

지금 뜨는 뉴스

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…31일 토론회 개최

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다