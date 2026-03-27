ILHOON(정일훈), 신곡 ‘Merry go round’ 발매…RGB SGNL 프로젝트의 시작을 알리다

0 ./ 카펜터즈아트리퍼블릭 제공

ILHOON(정일훈)이 지난 26일 오후 6시 새 싱글 'Merry go round (Feat. meenoi)'를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매했다.





이번 싱글은 카펜터즈아트리퍼블릭이 새롭게 선보이는 RGB SGNL 프로젝트의 첫 싱글이다. RGB SGNL은 ILHOON을 중심으로 다양한 프로듀서·아티스트와 장르를 넘나드는 협업을 이어가는 프로젝트로, 이번 발매를 시작으로 후속 작업도 순차적으로 공개될 예정이다.





프로듀싱은 K-POP 씬에서 다수의 히트곡을 만들어온 PATEKO(파테코)가 맡았으며, 피처링에는 독자적인 음악 세계로 입지를 넓혀온 아티스트 meenoi가 참여했다. 앞서 공개된 티저 영상이 리스너들 사이에서 화제를 모으며 정식 발매에 대한 기대감을 높인 바 있다.





'Merry go round (Feat. meenoi)'는 관계 초반의 감정을 다루되, 일반적인 러브송과는 접근 방식에서 차이를 둔다. 직접적인 고백이나 감정의 과잉 대신, 서로의 궤도를 천천히 스쳐 지나가는 두 개의 이미지를 중심으로 이야기를 전개하며, 대화체로 구성된 가사가 듣는 이를 자연스럽게 곡의 장면 안으로 이끈다. 랩과 싱잉을 유연하게 오가는 ILHOON의 보컬에 meenoi의 목소리가 더해지며 하나의 이야기를 두 시점에서 풀어내는 구조 또한 인상적이다.





한편, 'Merry go round (Feat. meenoi)'는 현재 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.