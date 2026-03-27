닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 음악

ILHOON(정일훈), 신곡 ‘Merry go round’ 발매…RGB SGNL 프로젝트의 시작을 알리다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260327001030593

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 27. 10:37

./ 카펜터즈아트리퍼블릭 제공
ILHOON(정일훈)이 지난 26일 오후 6시 새 싱글 'Merry go round (Feat. meenoi)'를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매했다.

이번 싱글은 카펜터즈아트리퍼블릭이 새롭게 선보이는 RGB SGNL 프로젝트의 첫 싱글이다. RGB SGNL은 ILHOON을 중심으로 다양한 프로듀서·아티스트와 장르를 넘나드는 협업을 이어가는 프로젝트로, 이번 발매를 시작으로 후속 작업도 순차적으로 공개될 예정이다.

프로듀싱은 K-POP 씬에서 다수의 히트곡을 만들어온 PATEKO(파테코)가 맡았으며, 피처링에는 독자적인 음악 세계로 입지를 넓혀온 아티스트 meenoi가 참여했다. 앞서 공개된 티저 영상이 리스너들 사이에서 화제를 모으며 정식 발매에 대한 기대감을 높인 바 있다.

'Merry go round (Feat. meenoi)'는 관계 초반의 감정을 다루되, 일반적인 러브송과는 접근 방식에서 차이를 둔다. 직접적인 고백이나 감정의 과잉 대신, 서로의 궤도를 천천히 스쳐 지나가는 두 개의 이미지를 중심으로 이야기를 전개하며, 대화체로 구성된 가사가 듣는 이를 자연스럽게 곡의 장면 안으로 이끈다. 랩과 싱잉을 유연하게 오가는 ILHOON의 보컬에 meenoi의 목소리가 더해지며 하나의 이야기를 두 시점에서 풀어내는 구조 또한 인상적이다.

한편, 'Merry go round (Feat. meenoi)'는 현재 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[마켓파워] 9900억에 팔고 1.5조에 되산 조원태 대한항공…PEF ‘꽃길 엑시트’ 깔아줬나

트럼프 “합의 구걸” vs 이란 “기만 공작”… 지상전 초읽기 속 종전 협상 놓고 기싸움

나프타 수출 5개월 막고 재고도 들여다본다…수급 안정 총력전

트럼프 통역 이연향 전 국무부 국장 “김정은, 싱가포르서 상당히 잘 대처…통역은 회담 공기 조율자”

출근길 광화문 멈춰섰다…전장연 승강장 시위에 아수라장

트럼프, 이란 공격 시한 10일 연장…“협상 잘 진행되고 있다”

[사설] 중동發 나프타 대란, 도미노 충격 최소화를

지금 뜨는 뉴스

법조 고위직 평균 재산 공개…최고 자산가는 누구

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…국민 의견 듣는다

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기