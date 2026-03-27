건담 시리즈가 몰려온다…SD건담 지제네 이터널, 1주년 맞아 역대급 혜택

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'SD건담 지 제네레이션 이터널(이하 지이터널)'이 1주년을 맞아 유저들이 손꼽아 기다리던 참전작 공개와 함께 역대 최대 규모의 보상을 한꺼번에 쏟아냈다.

반다이남코 엔터테인먼트는 모바일 SRPG 지 이터널 서비스 1주년을 앞두고 24일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 향후 로드맵 생방송을 진행했다. '건담 빌드 다이버즈 브레이크'의 아크 역 성우 타케다 카이토가 진행을 맡았으며 코지마 쇼고 프로듀서가 출연해 신규 참전 작품부터 가챠·이벤트·편의성 업데이트까지 1주년 관련 주요 소식을 공개했다.

코지마 프로듀서는 방송 시작과 함께 "1주년을 기념한 다양한 캠페인도 준비돼 있으니 기대해 달라"며 생방송 기념 다이아 1500개를 즉시 지급했다.

4월 1일을 시작으로 6월까지 총 6종의 작품이 순차 추가된다. 메인 스테이지에는 '기동전사 건담 더블오' 후반부와 '신기동전기 건담 W 엔드리스 왈츠'가 4월 1일 동시 합류한다.

건담 더블오에서는 솔레스탈 비잉 진영 후반부 주역기인 더블오 건담·켈딤 건담·아리오스 건담·세라비 건담과 적대 세력 어로우즈·이노베이드의 주요 기체 스사노오·리본즈 건담 등이 개발 가능 유닛으로 실장된다.

4월 말~5월 초에는 '기동전사 건담 NT(내러티브)'가 메인 스테이지에 추가된다. 5월 중순~하순에는 '기동전사 건담 THUNDER BOLT BANDIT FLOWER', 5월 말~6월 초에는 '기동전사 건담 CROSS DIMENSION 0079', 6월 중순~하순에는 '기동전사 건담 SEED C.E.73 STARGAZER'가 스토리 이벤트로 차례로 열린다.

4월 1일부터 시작되는 픽업에는 신규 한정 UR 유닛 3기가 등장한다. '윙 건담 제로(EW판)(EX)'·캐릭터 '히이로 유이', '더블오 라이저(최종결전 사양)(EX)'·캐릭터 '세츠나 F 세이에이', '톨기스 III(EX)'·캐릭터 '프리벤터 윈드'로 구성되며 한정 UR 서포터 '스메라기 리 노리에가 & 프톨레마이오스 2'도 합류한다.

4월 1일부터 5월 7일까지는 로그인 보너스와 패널 미션으로 모은 티켓으로 '47연속 무료 유닛 보급'을 진행할 수 있다. UR 유닛 2기 이상을 확정 획득할 수 있으며 진행 과정에서 다이아 6000개도 수령 가능하다. 1주년 특별 스테이지와 반다이남코 엔터테인먼트 ID 연동 웹스토어를 통해 다이아 4000개를 추가 수급할 수 있으며 복귀 유저는 컴백 로그인 보너스로 다이아 3000개를 별도 획득할 수 있다.

1 4월 1일 업데이트 당일에는 메인 스테이지 추가 기념 패널 미션을 통해 공격형 SSR 유닛 '건담 엑시아 [트란잠]'과 최대 한계 돌파 재료를 지급받을 수 있다. '기동무투전 G 건담'·'신기동전기 건담 W'·'기동신세기 건담 X' 주연들이 제공하는 기간 한정 캐릭터 리퀘스트도 진행된다. 4월 1일 업데이트 당일에는 메인 스테이지 추가 기념 패널 미션을 통해 공격형 SSR 유닛 '건담 엑시아 [트란잠]'과 최대 한계 돌파 재료를 지급받을 수 있다. '기동무투전 G 건담'·'신기동전기 건담 W'·'기동신세기 건담 X' 주연들이 제공하는 기간 한정 캐릭터 리퀘스트도 진행된다.

0.5주년 이벤트의 '무지개색 하로'에 준하는 한정 옵션 파츠를 획득할 수 있으며 강화·육성 스테이지 도전 횟수 증가와 메인 스테이지 재료 드롭률 상승 혜택도 포함된다. 마스터 리그 시즌 10은 3월 25일 개막하며 4월 1일에는 '스코피오'를 대상으로 한 강적 습격 이벤트가 열린다.

1주년 픽업 가챠는 총 3종류로 운영된다. 3월 25일부터 4월 1일까지는 50회차에서 UR 유닛이 확정 등장하는 '픽업 유닛 보급', 3월 25일부터 4월 30일까지는 원하는 유닛이 나올 때까지 10연속 보급을 진행하다 원하는 시점에 확정을 지을 수 있는 '재도전 보급'이 운영된다.

다양한 업데이트도 진행 예정이다. 히스토리 스테이지에는 '기동전사 건담 외전 THE BLUE DESTINY'가 추가된다. 이터널 로드는 신규 작품 추가에 맞춰 업데이트되며 4월 1일에는 두 신규 작품 관련 테마 스테이지가, 4월 중순에는 새 태그 스테이지가 5일간 순차 개방된다.

유닛 보유 한도는 0.5주년과 동일한 방식으로 200기 추가 확장되며 기존 개별 확장 수량에 더해지는 구조다. 코지마 프로듀서는 "현재 구현된 유닛 수와 전체 플레이어의 보유 현황을 고려해 진행하게 됐다"고 밝혔다. 확장에 맞춰 도감 미션도 신설되며 등록 수·LVMAX 달성 수·최대 한계 돌파 수 기준으로 보상이 지급된다. 신규 태그 '질풍신뢰'·'불요불굴'도 도입된다.

기존 구현 유닛에도 소급 적용될 예정으로 코지마 프로듀서는 "질풍신뢰는 건담(EX)·건담 엑시아(EX) 등에, 불요불굴은 유니콘 건담(디스트로이 모드)(EX)·건담 에어리얼 개수형(EX) 등에 부여될 예정"이라고 설명했다.

메인 스테이지에는 시리즈 부대만 편성 가능한 고난이도 '챌린지 모드'가 추가된다. '기동전사 건담'과 '기동전사 건담 SEED' 두 작품을 시작으로 순차 확대된다.

홈 화면도 개편되어 보유 유닛을 배틀 맵 형식으로 자유 배치하는 기능과 BGM 변경 기능이 추가되며 사운드 팩 구매 곡도 홈 BGM으로 설정할 수 있다.

코지마 프로듀서는 "게임 내에서 들을 수 있는 BGM뿐만 아니라 사운드 팩을 통해 구매한 BGM도 설정할 수 있게 된다"고 전했다.

4월 이후에도 추가 업데이트가 예정되어 있다. 강화·육성 소재 레어리티 지정 기능, 강적 습격 챌린지 모드 개선(과거 최고 클리어 레벨 기준 단계 선택 및 이하 구간 일괄 클리어 처리), 제네레이션 타워 층 스킵 기능(동일 타워 과거 클리어 층수 기준 적용), 강화·육성 스테이지 출격 잔여 횟수 표시 개선 등 4가지다.

공식 사이트도 리뉴얼됐다. 게임 내 공지와 동일한 내용을 사이트에서 확인할 수 있으며 현재는 PC 및 일부 태블릿 데스크톱 환경만 지원한다.

1주년 기념 오리지널 배경화면은 4월 1일부터 PC용·스마트폰용으로 구분 배포된다. 지난 1년간의 플레이 데이터를 웹에서 조회하는 '1주년 플레이 리포트'는 4월 초 공개를 목표로 준비 중이다.

1주년을 맞아 쏟아진 풍성한 보상과 업데이트 소식에 유저들의 반응은 뜨거웠다. 생방송 채팅창에는 "완전 GOAT 패치다", "해달라는 거 진짜 다 해줬네", "건버지의 은혜에 감사합니다" 등의 반응이 올라왔다.

코지마 프로듀서는 방송 말미에 "앞으로도 지 제네레이션 이터널을 많이 플레이해 달라"며 시청자들에게 감사 인사를 전했다.