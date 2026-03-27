경찰, ‘비서관 성추행 의혹’ 장경태 의원 검찰 송치…‘2차 가해’도 판단

피해 보좌진 고소 약 넉 달 만에 서울중앙지검으로 사건 이송

수사심의위 송치 의견 뒤 경찰도 혐의 인정 판단

PYH2026032014470001300_P4 0 장경태 무소속 의원이 20일 국회에서 열린 3월 임시국회 2차 본회의에서 전날 상정된 검찰 개혁 법안인 공소청법(대안)에 대한 무제한 토론(필리버스터) 종결을 위한 투표를 마친 뒤 이동하고 있다./연합뉴스

성추행 의혹으로 경찰 수사를 받아온 무소속 장경태 의원이 검찰에 넘겨졌다. 피해자의 신원을 일부 노출한 이른바 '2차 가해' 혐의도 함께 적용됐다.서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 장 의원을 준강제추행 및 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(비밀준수) 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다. 피해자가 장 의원을 고소한 지 약 넉 달 만이다.장 의원은 2024년 10월 서울 영등포구 여의도의 한 식당에서 다른 의원실 소속 보좌진 A씨를 상대로 부적절한 신체 접촉을 한 혐의를 받는다. A씨는 지난해 11월 25일 영등포경찰서에 고소장을 제출했다.경찰은 장 의원이 사건 이후 취재진과의 질의응답 과정에서 A씨가 국회의원 보좌진이라는 사실을 일부 드러낸 점도 문제 삼아 성폭력처벌법상 비밀준수 위반 혐의를 적용했다. 사실상 피해자 신원 노출에 따른 2차 가해로 판단한 것이다.장 의원은 그동안 혐의를 전면 부인해왔다. A씨를 무고 등 혐의로 맞고소하고 경찰 수사심의위원회 소집도 요청했다. 그러나 수사심의위는 지난 19일 장 의원의 준강제추행 혐의 등에 대해 송치 의견을 냈고, 경찰도 같은 판단을 내렸다.장 의원은 수사심의위 결론이 나온 다음 날인 20일 더불어민주당을 탈당했다.경찰은 이와 함께 피해자의 전 직장 선임인 김모 전 비서관도 준강간미수 혐의로 불구속 송치했다. 김 전 비서관은 지난해 10월 같은 피해자를 상대로 성범죄를 시도한 혐의를 받는다.경찰은 확보한 진술과 자료, 수사심의위 의견 등을 종합해 두 사람 모두에 대해 송치 결정을 내렸다고 설명했다.