“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

장기전세 0 /인터넷 커뮤니티

서울 강동구 강일동 장기전세 입주민들이 분양전환 기회를 달라는 호소문이 확산되자 "20년 동안 뭐 했냐"는 비판 여론이 쏟아지고 있다. 일부 누리꾼들은 "이미 충분한 혜택을 누린 것 아니냐"며 냉담한 반응을 보였다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 강일리버파크·강일리엔파크 장기전세 입주민 일동 명의의 입장문이 공유됐다. 이들은 2007~2009년 시행된 서울시 시프트(장기전세) 정책을 언급하며 "시세 23% 보증금으로 20년 안정 거주를 약속받고 입주했다"고 주장했다.입주민들은 "2027년부터 만기가 도래하면 현재 시세 10억 원 수준 주택 거주 세대가 보증금 3억 원만 받고 퇴거해야 하는 상황"이라며 "동일 단지 재계약도 어려운 금액"이라고 호소했다. 이어 무주택 실수요자 재계약 보장, 감정가 기준 분양전환, 저리 이주대출 지원 등을 서울시에 요구했다.하지만 온라인 반응은 차가웠다. 한 누리꾼은 "20년 동안 돈 안 모으고 뭐 했냐. 분양세대가 왜 같이 해결해야 하냐"고 지적했다. 또 다른 이용자는 "좋은 조건으로 20년 살았다면 그동안 대책을 세워놨어야 하는 것 아니냐"고 했다."기간이 끝났으면 나가는 게 맞다", "이미 남들보다 큰 혜택을 받은 것"이라는 반응도 이어졌다. 일부는 "이걸 허용하면 앞으로 장기 임차인들이 시세 차익까지 요구하는 선례가 될 수 있다"고 우려했다.특히 '임대 거지'라는 표현을 사용한 입주민 측 문구를 두고도 비판이 나왔다. 누리꾼들은 "왜 그런 단어가 생겼는지 알 것 같다", "본인 집도 아닌데 지나치게 당당하다" 등의 반응을 보였다.반면 일각에서는 "20년 장기 거주를 정책적으로 유도해놓고 갑작스럽게 대규모 퇴거가 발생하면 사회적 혼란이 생길 수 있다"며 정책 보완 필요성을 언급하는 의견도 나왔다.