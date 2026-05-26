“폐기하라” 들끓는 여론… ‘21세기 대군부인’ 국민청원 동의율 99% 돌파

대군부인 0 /MBC

역사 왜곡 논란에 휩싸인 MBC 드라마 21세기 대군부인 콘텐츠를 폐기해달라는 국민 청원 동의율이 99%를 기록했다.26일 국회 국민동의청원 게시판에 따르면 지난 22일 올라온 역사 왜곡, 동북공정 논란 드라마 방영 중단 및 미디어 플랫폼 내 콘텐츠 폐기 조치 요청에 관한 청원이 나흘 만에 국민 청원 동의율 99%를 돌파, 이날 오전 8시 45분 기준 동의수 4만9523명을 기록했다. 국민청원이 30일 안에 5만명 이상 동의를 얻으면 소관 상임위원회에 회부된다.청원인은 "가상의 대한민국을 배경으로 하면서도 중국식 복식과 예법, 어휘를 무분별하게 차용해 문화 공정과 역사 왜곡을 자행하고 있다"며 "대한민국의 문화적 정체성을 왜곡 전파하고 있다"고 주장했다.청원글에서는 드라마 속 주요 문제로 △왕실 공식 용어로 '천세(千歲)' 구호 사용 △중국식 다도법 연출 △조선 왕과 황제 상징 체계 혼용 등을 지적했다. 청원인은 이를 두고 "대한민국을 제후국 수준으로 비하하는 설정"이라며 "시청자들에게 잘못된 문화 인식을 심어주고 있다"고 비판했다.또한 제작진이 논란 이후 일부 오디오와 자막 수정 입장을 밝혔음에도 "글로벌 OTT 플랫폼을 통해 이미 전 세계에 확산된 만큼 사후 수정만으로는 해결될 수 없다"고 주장했다. 이어 "주변국의 역사·문화 침탈 시도에 빌미를 제공하는 매국적 연출"이라고 표현하며 강도 높은 비판을 이어갔다.청원인은 현행 방송법 제5조를 언급하며 "방송은 민족의 주체성을 드높이고 국민 정서를 올바르게 함양해야 한다"며 "국가 정체성을 훼손하는 콘텐츠에 단순 징계나 자막 수정만으로 면죄부를 줘서는 안 된다"고 주장했다.그러면서 △드라마 즉각 방영 중단 △국내외 OTT·VOD 플랫폼 서비스 전면 삭제 △향후 유사 사례 제작사에 대한 정부 지원 배제 및 방송 허가 제한 등의 제도 마련을 요구했다.앞서 21세기 대군부인은 방영 이후 중국식 다도 연출과 왕실 호칭 사용 등을 둘러싸고 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 역사 왜곡 논란이 확산됐다. 이후 제작진, 배우 등의 사과가 이어졌지만 비판 여론은 사그라들지 않고 있다.