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국제 세계일반

佛, 전후(戰後) 호르무즈 재개방 위해 35개국과 협력 체제 논의

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이정은 기자

승인 : 2026. 03. 27. 11:23

이란 전쟁 종료 대비한 '수송로 복구' 구상
기뢰 제거 및 유조선 보호 2단계 계획 검토
FRANCE-POLITICS-DEFENSE
파비앙 망동 프랑스 합동참모의장이 24일(현지시간) 파리 육군사관학교에서 개최된 '파리 국방 전략 포럼'에 참석해 기조연설을 하고 있다./ AFP
프랑스 정부가 미국·이스라엘과 이란 간의 군사적 충돌이 멈춘 후, 세계 최대 석유 수송로인 호르무즈 해협을 안전하게 재개방하기 위한 국제적 공조 체제 구축에 나섰다.

프랑스 국방부는 26일(현지시간) 파비앙 망동 합동참모 총장 주재로 약 35개국이 참여한 대규모 화상 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 한 달가량 지속되고 있는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 종료된 이후, 마비된 해상 물류를 정상화하기 위한 구체적인 제안과 협력 체제를 논의하기 위해 마련됐다고 로이터통신이 보도했다.

호르무즈 해협은 이란의 선박 공격과 교전의 영향으로 운항이 거의 중단된 상태다. 전 세계 석유 물동량의 약 20%가 통과하는 이 요충지가 봉쇄되면서 글로벌 에너지 공급망은 심각한 타격을 입었다.

미국의 서방 우방 국가들은 전쟁에 직접적으로 참여하지는 않겠다는 입장을 고수하고 있으나, 전쟁이 끝난 뒤에도 이란이 해협을 지속적으로 위협할 수 있다는 우려가 커짐에 따라 프랑스를 중심으로 한 '전후 안보 대책' 마련이 급물살을 타고 있는 모양새다.

프랑스 국방부는 성명을 통해 "이 구상은 현재 지역 내에서 벌어지는 군사 작전과는 무관하며, 철저히 방어적인 성격을 띤다"고 강조했다.

이와는 별도로 니콜라 보주르 프랑스 해군참모총장은 영국, 독일, 이탈리아, 인도, 일본 등 12개국 해군 수뇌부와 심도 있는 논의를 진행했다고 밝혔다. 보주르 총장은 "바다는 세계 경제의 핵심 동맥"이라며, 항해의 자유를 보장하기 위한 긴밀한 협력을 강조했다.

프랑스는 호르무즈 해협 안정화를 위한 2단계 실행 계획을 구상 중이다. 먼저 해상 기뢰 제거 작업을 실시해 수로의 안전을 확보하고, 통행이 재개된 이후 해협을 통과하는 유조선과 민간 선박을 직접 보호하는 감시 체계를 가동할 계획이다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이번 구상이 실현되기 위한 전제 조건으로 '적대 행위의 완전한 중단'과 '해운·보험업계와의 협의'를 꼽았다. 특히 그는 이란의 동의가 필요하다는 점과 유엔 체제 안에서의 활동 가능성을 언급하며 외교적 명분 확보에 주력했다.

프랑스는 현재 동지중해항에 항공모함 타격 전단을, 중동 인근에는 헬기 상륙함 2척과 군함 8척을 배치해 향후 전개될 국제 임무에 대한 준비 태세를 갖추고 있다.
이정은 기자

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