“전략적 동반자로 함께 도약”…삼성전자, ‘DX부문 상생협력 데이’ 개최

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삼성전자가 27일 경기도 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 DX(디바이스경험)부문 협력사와 함께 '2026년 상생협력 데이'를 개최했다. 협력사와의 소통을 강화하는 부문별 행사가 마련됐으며, DS(디바이스솔루션)부문은 다음달 3일 경기도 용인에 위치한 인재개발원에서 실시할 예정이다.2012년부터 시작된 상생협력 데이는 삼성전자와 협력사가 동반성장 의지를 다지는 자리다. 올해는 우수 협력사 포상, 삼성 주요 경영진과 협력회사 대표 간 화합의 장, AI 트렌드 특강 등이 진행됐다. 행사에는 대덕전자 대표 김영재 협력사 협의회(이하 협성회) 회장을 포함해 90여개 DX부문 협력사 대표와 노태문 삼성전자 대표이사 사장을 비롯한 주요 경영진 등 120여명이 참석했다.이날 김영재 협성회 회장은 "AI 혁명의 시대에 변화만이 살 길"이라며 "원팀 파트너십을 통해 위기를 극복하고 지속적으로 상생 발전해 나가길 바란다"고 말했다. 이어 "사회적 가치실현을 위한 상생문화 확산에 동참하자"며 "정성껏 다져온 상생 경영의 결실이 2·3차 협력사로 이어지도록 힘쓰자"고 강조했다.노태문 삼성전자 사장은 "협력사와 함께 혁신하고 최고의 제품으로 고객에게 최상의 AI 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"며 "미래 산업의 청사진을 공동 설계하는 '전략적 동반자'로 함께 도약해 한계 없는 혁신으로 위대한 성과를 이뤄내자"고 주문했다. 또 "미래 경쟁 확보를 위해 제조·품질 프로세스의 AI 전환이 필요할 때"라며 스마트 팩토리 전환을 당부하고 전폭적인 지원을 약속했다.삼성전자는 지난해 기술·품질·생산 혁신, 기술 국산화, ESG 등에서 우수한 성과를 거둔 총 20개 협력사를 시상했다. 14개 협력사가 혁신 부문 최우수·우수상을 수상했고, 환경·사회·공정거래·상생협력 등 ESG 특별상을 6개사가 수상했다.삼성전자는 협력사의 경쟁력 강화를 위해 '자금·기술·인력' 3개 분야를 중심으로 맞춤형 지원을 이어가고 있다. 2005년 국내 기업 최초로 중소·중견 협력사에 거래대금을 현금으로 지급하기 시작했고, 2010년 '상생펀드'를 조성해 협력사가 안정적으로 경영할 수 있도록 운영자금, 시설투자, 연구개발 등을 위한 자금 대출을 저금리로 지원하고 있다. 2024년 11월부터는 삼성디스플레이와 함께 1조원 규모의 'ESG 펀드'를 조성, 협력사의 사업장 환경 안전 개선과 에너지 사용 저감 등 ESG 투자에 대해 무이자 대출을 제공하고 있다.삼성전자는 2009년부터 협력사의 미래 성장동력 발굴과 신기술 확보 지원을 위해 '우수기술 설명회'를 개최하고 있다. 2013년부터는 '공동투자형 기술개발사업'에도 참여해 중소벤처기업부와 조성한 총 500억원의 자금으로 중소기업의 기술개발을 지원 중이다. 2015년부터는 회사가 보유하고 있는 특허를 무상으로 개방해 협력사뿐 아니라 거래하지 않는 기업들도 자유롭게 특허를 활용할 수 있도록 하고 있다. 지난해까지 약 2500여건의 특허 무상 이전이 진행됐다.협력사 기술 보호에도 힘쓰고 있다. 1·2차 협력사가 기술자료, 영업비밀 등을 안전하게 보관하고 활용할 수 있도록 연간 최대 100만원의 기술자료 임치비용을 지원하고 있다.삼성전자는 협력사의 우수 인력 확보를 위해 2012년부터 '삼성 협력회사 채용 한마당'을 개최하고 있다. 2013년에는 '상생협력 아카데미'를 설립해 아카데미의 컨설팅센터, 교육센터, 청년일자리센터 등 3개 센터를 중심으로 인력 양성을 돕고 있다. AI, ESG, 자동화 등에 대한 핀포인트 컨설팅을 제공하며, 연 300여개 온·오프라인 무료 교육을 통해 체질 개선에도 기여하고 있다. 이 같은 상생협력활동을 인정받아 지난해 10월 동반성장위원회가 선정하는 '동반성장지수 평가'에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 받았다.한편 삼성은 청소년 교육과 상생협력 중심의 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 삼성청년SW·AI아카데미, 삼성희망디딤돌, 삼성드림클래스, 삼성푸른코끼리, 기능올림픽기술교육 등 청소년의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 프로그램을 운영 중이다. 이밖에도 중소기업 스마트공장 전환 지원, C랩, 상생펀드·ESG펀드 조성, 협력사 인센티브 지급, 삼성미래기술육성사업, 삼성 안내견 사업, 나눔키오스크, 삼성 다문화청소년 지원 사업, 삼성 노인 디지털교육 사업 등 상생협력 프로그램도 진행하고 있다.