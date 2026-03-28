더불류에이에치케이, ‘대한민국 도전 유망기업 100’ 선정…‘한인교 대표, 글로벌 시장 도전 의지 천명’

3대 AI 협업 솔루션 'ARGUS' 주목…AI·IT 산업융합기술로 글로벌 시장 정조준

0 한인교 더불류에이치케이 대표는 27일 서울 여의도 국회 박물관 대강당에서 열린 '2026 대한민국 천년희망프로젝트 도전 유망기업 100 육성정책포럼'에서 도전유망기업 인증서를 수상했다. 조영관 도전한국인본부 상임대표(왼쪽 세번째), 한인교 더불류에이에치케이 대표(왼쪽 네번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. / 사진=도전한국인본부 제공

AI·IT 산업융합 전문기업 ㈜더불류에이에치케이(대표 한인교)가 도전한국인본부가 추진하는 '대한민국 도전 유망기업 100'에 선정됐다.

한인교 더불류에이에치케이 대표는 27일 서울 여의도 국회 박물관 대강당에서 열린 '2026 대한민국 천년희망프로젝트 도전 유망기업 100 육성정책포럼'에서 도전유망기업 인증서를 수상했다.

문진석 국회의원실이 주관, 사단법인 도전한국인본부가 주최한 이번 행사는 단기 성과를 넘어 10년·100년 지속 가능한 기업 생태계 조성을 목표로 기획됐다. 인증 심사 역시 단순한 재무 지표를 넘어 지역 기여도, 공공의 가치, 위기 극복 경험, 사회적 가치 실현 노력 등을 종합적으로 평가해 성장 준비를 마친 기업을 선별하는데 중점을 뒀다.

‘도전 유망기업 100 인증식, 대회장’ 문진석 국회의원(더불어민주당 천안시갑)은 “끊임없는 도전과 혁신으로 오늘의 영예를 안으신 '도전 유망기업 100, 기업인 여러분께 축하드린다”며 “지역 기여와 공공 가치 실현, 도전 과정과 위기 극복 경험까지 함께 나누며 '성장할 준비가 된 기업'을 인증한다는 점에서 그 의미가 더욱 크다”고 말했다.

㈜더불류에이에치케이는 경영·IT 컨설팅을 뿌리로 SW 개발과 EPC(설계·조달·시공) 사업을 거쳐 AI Hub Platform 솔루션으로 진화해 온 융합형 기업이다. 컨설팅에서 축적된 현장 통찰이 SW 개발로 이어지고, 산업기술과의 융합이 AI Hub Platform의 기술 완성도를 높이는 유기적 구조를 갖추고 있다.

현재 이 회사의 핵심 제품은 기업 AX(AI 전환) 솔루션 'ARGUS'다. ChatGPT·Gemini·Claude 등 세계 3대 AI가 동일 과제를 두고 각자 추론·토론·협업해 최적의 결론을 도출하는 방식을 채택했다.

‘ARGUS’의 주요 특징은 명확하다. 먼저 AI의 환각 및 오류를 구조적으로 제거하여 기업 현장에서 망설임 없이 믿고 활용할 수 있는 정확한 결과를 제공한다.

18개국 이상의 다국어 번역과 5단계 가드레일(Guardrail), 기업 맞춤형 AI 에이전트 기능을 갖춘 것이 특징이다. 기업 정보 보안이 보장된 환경에서 설치 즉시 업무 투입이 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

한인교 대표는 수상소감에서 "ARGUS 솔루션에 산업융합기술을 적용해 글로벌 AI 시장의 선두기업에 도전하겠다"며 "대한민국의 기술력으로 세계 시장에서 새로운 가능성을 열어 보이겠다"고 밝혔다. 사명에 담긴 'WAHK(With A Happy Korea)'처럼, 국내를 넘어 글로벌 AI 시장 선두기업으로의 도약을 예고한 것이다.

조영관 도전한국인본부 상임대표는 “이번 선정은 도전한국인본부가 추진하는 천년희망프로젝트의 핵심 사업으로, 도전정신을 바탕으로 대한민국 산업의 미래를 이끌 기업을 공적으로 조명하는 자리”라며 “선정 기업에는 정부 연계 프로젝트 참여 및 입법 지원 등의 혜택이 주어질 예정”이라고 말했다.

한편 도전한국인본부는 일상의 삶 속에서 크고 작은 도전을 해 나가는 도전인들을 발굴하고 도전정신 확산을 16년간 운영하고 있는 사단법인이며 NGO이며, 기획재정부 지정기부금 단체이다. 우리 사회 다양한 분야의 '오피니언 리더'(opinion leader) 약 5천명의 회원이 주도적으로 활동하고 있으며 분야별 수상자 약 1만명을 응원하고 함께하여 도전 정신을 확산시키는 선한 영향력을 만들고 있다. 앞으로도 밝고 건강한 사회를 만들기 위해 시민과 함께하는 100만명의 도전응원단, 서포터즈를 함께 운영하여 '도전한국인'을 지속 발굴하고 후원하는 왕성한 활동을 목표로 삼고 있다.