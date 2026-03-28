닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

더불류에이에치케이, ‘대한민국 도전 유망기업 100’ 선정…‘한인교 대표, 글로벌 시장 도전 의지 천명’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260328000155183

글자크기

닫기

안정환 기자

승인 : 2026. 03. 28. 02:11

3대 AI 협업 솔루션 'ARGUS' 주목…AI·IT 산업융합기술로 글로벌 시장 정조준
한인교 더불류에이치케이 대표는 27일 서울 여의도 국회 박물관 대강당에서 열린 '2026 대한민국 천년희망프로젝트 도전 유망기업 100 육성정책포럼'에서 도전유망기업 인증서를 수상했다. 조영관 도전한국인본부 상임대표(왼쪽 세번째), 한인교 더불류에이에치케이 대표(왼쪽 네번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. / 사진=도전한국인본부 제공
AI·IT 산업융합 전문기업 ㈜더불류에이에치케이(대표 한인교)가 도전한국인본부가 추진하는 '대한민국 도전 유망기업 100'에 선정됐다. 

한인교 더불류에이에치케이 대표는 27일 서울 여의도 국회 박물관 대강당에서 열린 '2026 대한민국 천년희망프로젝트 도전 유망기업 100 육성정책포럼'에서 도전유망기업 인증서를 수상했다.

문진석 국회의원실이 주관, 사단법인 도전한국인본부가 주최한 이번 행사는 단기 성과를 넘어 10년·100년 지속 가능한 기업 생태계 조성을 목표로 기획됐다. 인증 심사 역시 단순한 재무 지표를 넘어 지역 기여도, 공공의 가치, 위기 극복 경험, 사회적 가치 실현 노력 등을 종합적으로 평가해 성장 준비를 마친 기업을 선별하는데 중점을 뒀다.

‘도전 유망기업 100 인증식, 대회장’ 문진석 국회의원(더불어민주당 천안시갑)은 “끊임없는 도전과 혁신으로 오늘의 영예를 안으신 '도전 유망기업 100, 기업인 여러분께 축하드린다”며 “지역 기여와 공공 가치 실현, 도전 과정과 위기 극복 경험까지 함께 나누며 '성장할 준비가 된 기업'을 인증한다는 점에서 그 의미가 더욱 크다”고 말했다.

㈜더불류에이에치케이는 경영·IT 컨설팅을 뿌리로 SW 개발과 EPC(설계·조달·시공) 사업을 거쳐 AI Hub Platform 솔루션으로 진화해 온 융합형 기업이다. 컨설팅에서 축적된 현장 통찰이 SW 개발로 이어지고, 산업기술과의 융합이 AI Hub Platform의 기술 완성도를 높이는 유기적 구조를 갖추고 있다.

현재 이 회사의 핵심 제품은 기업 AX(AI 전환) 솔루션 'ARGUS'다. ChatGPT·Gemini·Claude 등 세계 3대 AI가 동일 과제를 두고 각자 추론·토론·협업해 최적의 결론을 도출하는 방식을 채택했다. 

‘ARGUS’의 주요 특징은 명확하다. 먼저 AI의 환각 및 오류를 구조적으로 제거하여 기업 현장에서 망설임 없이 믿고 활용할 수 있는 정확한 결과를 제공한다. 

18개국 이상의 다국어 번역과 5단계 가드레일(Guardrail), 기업 맞춤형 AI 에이전트 기능을 갖춘 것이 특징이다. 기업 정보 보안이 보장된 환경에서 설치 즉시 업무 투입이 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

한인교 대표는 수상소감에서 "ARGUS 솔루션에 산업융합기술을 적용해 글로벌 AI 시장의 선두기업에 도전하겠다"며 "대한민국의 기술력으로 세계 시장에서 새로운 가능성을 열어 보이겠다"고 밝혔다. 사명에 담긴 'WAHK(With A Happy Korea)'처럼, 국내를 넘어 글로벌 AI 시장 선두기업으로의 도약을 예고한 것이다.

조영관 도전한국인본부 상임대표는 “이번 선정은 도전한국인본부가 추진하는 천년희망프로젝트의 핵심 사업으로, 도전정신을 바탕으로 대한민국 산업의 미래를 이끌 기업을 공적으로 조명하는 자리”라며 “선정 기업에는 정부 연계 프로젝트 참여 및 입법 지원 등의 혜택이 주어질 예정”이라고 말했다.

한편 도전한국인본부는 일상의 삶 속에서 크고 작은 도전을 해 나가는 도전인들을 발굴하고 도전정신 확산을 16년간 운영하고 있는 사단법인이며 NGO이며, 기획재정부 지정기부금 단체이다. 우리 사회 다양한 분야의 '오피니언 리더'(opinion leader) 약 5천명의 회원이 주도적으로 활동하고 있으며 분야별 수상자 약 1만명을 응원하고 함께하여 도전 정신을 확산시키는 선한 영향력을 만들고 있다. 앞으로도 밝고 건강한 사회를 만들기 위해 시민과 함께하는 100만명의 도전응원단, 서포터즈를 함께 운영하여 '도전한국인'을 지속 발굴하고 후원하는 왕성한 활동을 목표로 삼고 있다.

안정환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李대통령 “전작권 회복 조속 추진”…조성현 대령에 “보고 싶었다”

[단독] 與김병욱, 서해수호의날 포스터에 ‘러시아 순양함’…“추모 취지 훼손”

靑, 다주택 처분 ‘러시’…李 언급 ‘비거주고가주택’ 기준은?

경찰, ‘마약왕’ 박왕열 신상 공개…머그샷 포함

롯데케미칼, 여수공장 생산 가동 중단…“중동 전쟁으로 보수 계획 앞당겨”

프랑스 주도, ‘호르무즈 안전 항행’ 설계도 펴든 35개국… 韓, ‘전투’ 대신 ‘질서’ 참여

[6·3지선 예비후보를 만나다] 컷오프 부활한 김지호 “판교, 실리콘밸리처럼 키우겠다”

지금 뜨는 뉴스

타는 순간 ‘비즈니스 클래스’…토요타 알파드 시승기

법조 고위직 평균 재산 공개…최고 자산가는 누구

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…국민 의견 듣는다

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다