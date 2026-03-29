GS건설 ‘아산탕정자이 메트로시티’ 1638가구 분양

31일 특별공급-4월1일 1순위 해당지역 청약접수

전용 59·84·125㎡ 총 1638가구 일반분양

아산탕정자이 메트로시티 투시도 0 아산탕정자이 메트로시티 투시도./GS건설

GS건설이 아산신도시센트럴시티 도시개발사업 지구내에 조성되는 '아산탕정자이 메트로시티(A3블록)' 분양에 돌입했다.충남 아산시 탕정면 호산리 26번지 일원에 들어서는 아산탕정자이 메트로시티는 총 1638가구(지하 3층~지상 35층, 총 12개 동)로 지난 27일 견본주택을 열고 본격 분양에 들어갔다.앞서 공급된 아산탕정자이 퍼스트시티(A1블록)와 아산탕정자이 센트럴시티(A2블록)와 합치면 총 3673가구에 달하는 대규모 단지를 형성하게 된다.타입별 분양 가구수는 △59㎡A 132가구 △59㎡B 34가구 △84㎡A 963가구 △84㎡B 334가구 △84㎡C 66가구 △84㎡D 66가구 △84㎡E 31가구 △125㎡PA 6가구 △125㎡PB 5가구 △125㎡PC 1가구다.청약은 한국부동산원 청약홈에서 오는 31일 특별공급을 시작으로 4월 1일 1순위 청약을 받는다. 청약 당첨자는 오는 8일 발표하며, 당첨자 계약은 19~22일 진행한다.청약 자격은 모집공고일 기준 해당지역 아산시 및 충남, 대전시, 세종시 거주자 중 만 19세 이상이면서 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 충족 시 1순위로 청약 가능하다.또한 주택을 보유해도 1순위 청약이 가능하며, 재당첨 제한을 적용 받지 않는다. 계약금(10%) 완납 후 즉시 전매도 가능하다.아산탕정자이 메트로시티는 천안에서 주거 선호도가 높은 불당지구와 맞닿아 있어 불당동 학원가와 상업시설을 편리하게 이용할 수 있다. 향후 과선교(예정)가 개통되면 불당지구 접근성은 더욱 단축된다.아산·천안 산업단지 곳곳으로 이동이 용이한 직주근접형 입지 역시 특징으로, 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다.자녀 교육 환경 역시 강점이다. 구역 내 초등학교 부지(예정)가 계획되어 있으며, 탕정중, 탕정고(계획), 충남외고 등으로 통학이 가능하다.차별화된 설계도 갖췄다. 전 세대를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 극대화했으며, 일부 세대에는 4베이(Bay) 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용해 탁 트인 개방감을 선사한다.집안 곳곳에 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련해 공간 활용도를 높였다. 또한 단지 내 펜트하우스도 선보인다. 발코니 확장시 현관과 거실, 침실 등에 다양한 기본제공 품목도 제공 예정이다.커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 사우나, 독서실, 티하우스 등이 조성된다. 특히, 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하며, 게스트하우스가 들어서 단지의 품격을 높여줄 것으로 보인다.또한 주동 최상층에는 입주민 전용 스카이라운지인 '클럽 클라우드'가 마련되며, 다양한 녹지와 수공간이 어우러진 자이만의 특화 조경 시설도 설계될 예정이다.GS건설 분양 관계자는 "아산탕정자이 메트로시티는 주거 편의성과 공간 활용, 커뮤니티 구성 등을 종합적으로 고려해 선보이는 단지로 단지 서쪽에 아산탕정2 도시개발사업이 예정되어 있어 미래가치도 높다"라며 "이번 분양을 기다려온 고객분들이 많은 만큼 최고의 단지로 보답하겠다"고 말했다.아산탕정자이 메트로시티의 견본주택은 천안시 서북구 불당119 안전센터 인근에서 운영되며, 입주는 2029년 06월 예정이다.