[큐레이터 김주원의 ‘요즘 미술’] 사라질 것을 알면서도

2026 0 펠릭스 곤잘레스-토레스,〈무제/A Love Meal〉, 1992, 전구 42개, 도자기 소켓, 전원 코드, 가변설치, Stedelijk Museum Amsterdam 컬렉션(Amsterdam, Netherlands). /제공=김주원

미국 워싱턴 D.C. 스미소니언 국립초상화미술관과 미국미술아카이브는 2024년 10월부터 2025년 7월 초까지 '펠릭스 곤잘레스-토레스: 언제나 돌아오기 위하여(Always to Return)'라는 제목의 전시를 연 바 있다.이 전시는 30여 년 만에 워싱턴 D.C.에서 열리는 펠릭스 곤잘레스-토레스(Felix Gonzalez-Torres, 1957~1996)의 대규모 회고전으로, 20세기를 대표하는 예술가이자 초상화가 중 한 명으로 펠릭스 곤잘레스-토레스를 해석한 전시였다.전시를 기획한 큐레이터 조시 T. 프랑코(Josh T. Franco)와 샬럿 이케스(Charlotte Ickes)는, 곤잘레스-토레스의 전구 조명 작품 '무제/Untitled(미국/America)'(1994)를 전시의 대표작으로 선정하여, 미술관 건물 외벽, 워싱턴 D.C. 공공도서관인 마틴 루터 킹 주니어 기념 도서관 1층, 그리고 박물관 인근 8번가 북서쪽 야외 공간 등 세 곳에 설치하였다. 그의 작업은 '모나리자'나 '나폴레옹 초상'과 같은 개인의 정적 재현인 초상화라는 고전적 미술 형태가 아닌 총 504개의 전구가 사용된 이른바 장소특정적 설치미술로 분류되는 형태이다. 이는 아마도 제목에서 유추할 수 있듯이, '미국의 초상'으로서 상징적으로 설치했던 것 같다.펠릭스 곤잘레즈-토레스는 쿠바 출신의 미국 이민자이자 동성애자 미술가였다. 그의 전구 조명 작품은 총 24개의 버전이 존재하며, 각 소장자는 자신의 컬렉션을 천정으로부터 늘어뜨릴 수도 있고, 캠핑카의 창문 모서리를 따라, 혹은 전시장이나 마룻바닥에 늘어놓는 등 전시 방식을 자유롭게 결정할 수 있다. 설치 방식에 따라 작품은 변화하며 설치된 공간 자체도 변화시킨다. 마치 우리의 매일매일의 아침과 컨디션이, 감정이 언제나 같지 않고 변하듯이.잘 알려져 있듯이, 곤잘레스-토레스의 대부분의 작업은 1991년 에이즈(AIDS)로 세상을 떠난 자신의 동성 연인 로스 레이콕(Ross Laycock, 1959~1991)이 중요한 계기가 되었다. 살아생전 작가는 수차례 인터뷰에서, 연인 로스가 작업의 '유일한' 동기였다고 밝힌 바 있다. 에이즈 합병증으로 세상을 떠난 연인과 질병 당사자였던 그의 작업은 죽음과 질병을 향한 혐오에 분투해 온 기록일 수 있으나, 직설적인 비판 대신 공적인 메시지를 전달하고 상실과 아픔, 부재를 다루지만, 아름다운 여운으로 마음을 움직인다. 특히 그는 주로 '반복'이라는 조형 형식을 사용하고 있는데, 이는 그의 작업의 주요한 전략적 방법인 듯하다. 그는 전구 조명, 사탕, 프린트된 종이 등 동일한 것들을 다량으로 잔뜩 쌓아 놓는 방식을 지속하여 왔다. 이 전략은 발터 벤야민의 에세이 '기술 복제 시대의 예술작품'(1936)과 공명하지만, 곤잘레스-토레스는 이를 완전히 새로운 방향으로 밀고 나갔다. 벤야민에게 반복과 복제는 예술작품이 지녀야 할 아우라의 상실을 의미하지만, 곤잘레스-토레스에게 복제, 그렇게 이어지는 반복은 더 이상 아우라의 상실이 아니라 의미 가능성의 증폭이었다. '무제(미국)'는 42개의 동일한 전구가 반복 부착된 12줄의 전등선으로 구성되었다. 총 504개의 동일한 형태의 전구로 이뤄진 '무제(미국)'는 모든 빛의 강도가 동일하지 않다. 그제 아침과 달리 한두 개의 전구 빛이 어두워졌다. 깜박거리며 빛이 사라지기 시작한 전구들이 있다. 어떤 전구는 여전히 빛나고 며칠 후 어떤 전구는 빛이 완전히 사라져 버렸다. 결국, 504개의 동일한 전구 중 소모되어 빛이 사라진 전구들은 우리 자신의 유한한 시간, 상실과 부재를 끊임없이 예고하며 상기시킨다.소모되는 전구(빛), 꺼져가는 전구(빛)의 과정은 미술의 역사에서 자주 언급되는 생명의 덧없음, 즉 바니타스(Vanitas) 격언을 말하고 있다. 그러나 그의 '무제(미국)' 등의 작품은 단순히 쇠락과 죽음, 덧없음을 상기시키는 데 그치지 않고, 다시 (전구를) 교체하면 소생하고 탄생하는 복제 가능한 반복 구조로 만듦으로써 다시 빛날 빛을 노래한다. 곤잘레스-토레스에게 반복은 소생과 재탄생의 가능성을 함의하고 있는 것이다. 사라짐과 소생, 재탄생 사이의 이 같은 긴장감은 그의 작품의 중심에 있다. 이는 삶과 죽음이라는 큰 순환뿐 아니라 기억과 사랑의 지속성을 환기시키는 끝없는 순환이다. 1996년 1월 9일, 펠릭스 곤잘레스-토레스 역시 연인과 같은 질병으로 인해 38세의 이른 나이에 세상을 떠났다. '사라질 것을 알면서도' 소생과 재탄생에 대한 믿음을 포기할 수 없었던 그의 예술은 워싱턴의 미술관과 도서관 로비, 그리고 광장에서, 네덜란드 암스테르담의 스테델릭 미술관에서 여전히 빛나고 있다. 사라질 것을 알면서도./큐레이터·한빛교육문화재단 이사