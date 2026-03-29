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[포토] 롯데, 파트너사 임직원 초청 ‘행복나눔 동행콘서트’

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김지혜 기자

승인 : 2026. 03. 29. 13:39

[사진] 2026 롯데 행복나눔 동행콘서트
아시아투데이 = 롯데는 지난 27일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 파트너사 1300여 명을 초청해 '2026 롯데 행복나눔 동행콘서트'를 개최했다. 정운찬 동반성장연구소 이사장(왼쪽에서 네번째), 노준형 롯데지주 대표이사(왼쪽에서 다섯번째), 이달곤 동반성장위원장(왼쪽에서 여섯번째) 등 주요 참석자들이 동반성장 의지를 다지는 세리머니를 진행하고 있다. /롯데지주
김지혜 기자

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