지·필·공 ‘중추’되는 국립대병원…복지부 이관에 연구 혁신 ‘고삐’

4월 육성방안 발표…"지역완결 체계 구축"

보산진, 연구 수요 조사 등 사전작업 준비

"인프라 구축으로 임상·연구 역량 동반성장"

올해 742억 투입해 첨단 기기 도입도 예정

galleryImgView (4) 0 정은경 보건복지부 장관(왼쪽 두번째)이 지난 17일 분당서울대학교병원을 찾아 의료 인공지능(AI) 시연에 참관하고 있다./보건복지부

오는 8월 국립대학병원 소관 부처 이관이 다가오는 가운데, 보건복지부가 이들 병원의 의료 역량 강화와 함께 연구 혁신을 위한 사전 작업에 돌입한다. 지역·필수·공공의료, 이른바 '지필공'의 중추로 낙점된 국립대병원의 연구 역량도 키워 현장의 우려를 해소하고 연구개발(R&D) 활성화를 위한 기반을 조성하겠다는 계획이다.29일 복지부에 따르면 '국립대병원 설치법 개정안'이 오는 8월 시행되는 가운데, 다음 달 중으로 육성 방안이 공개될 예정이다. 지난 1월 국회 본회의를 통과한 개정안은 기존 교육부가 맡았던 국립대병원의 소관 부처를 복지부로 이관하는 내용을 담고 있다.이번 정부는 국정과제인 '지필공' 강화 차원의 국립대병원 소관 부처 이관으로 필수의료 강화 및 지역완결형 의료체계 구축의 거점을 마련하겠다는 계획을 내놓았다. 그에 맞춰 향후 병원 육성 및 개선 과정에서 요구되는 부분을 파악하기 위한 작업도 준비되고 있다. 특히 의료 역량뿐만 아니라 국립대병원의 설치 목적 중 하나인 의학 교육·연구 역량 강화에도 힘을 쏟겠다는 방침이다.그 일환으로 복지부 산하기관인 한국보건산업진흥원은 다음 달 9일까지 '지역 국립대병원 연구 혁신을 위한 표준모델 개발 및 R&D 활성화 기획 연구' 공고를 진행한다.보건산업진흥원은 지역 국립대병원이 연구에 투자할 재정이나 인적 자원이 부족한 현실에 주목, 오는 11월 말까지 예정된 사업을 통해 실행 가능한 연구 혁신 표준모델을 도출한다. 구체적으로 지역 국립대병원 연구 수요를 발굴하는 한편, 지역의료 여건을 분석한다. 이후 이를 반영한 지역 국립대병원 R&D 활성화 방안을 제시할 계획이다.보건산업진흥원 관계자는 "지역 국립대병원의 연구 인프라 구축 및 R&D 활성화를 통해 임상·연구 역량의 동반성장과 우수 인력 유입 등 선순환 구조를 구축할 필요가 있다"고 말했다.앞서 국립대병원 교수들이 소관 부처 이관 반대의 주요 근거로 교육 및 연구 역량 약화를 내세웠던 만큼, 이를 해소할 방안이 필요한 상황이었다. 지난해 11월 전국 9개 국립대병원 소속 교수들을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 79.9%가 소관 부처 이관에 반대했다. 이에 국립대병원 연구 혁신 표준모델을 도출하는 이번 사업으로 현장의 우려를 줄일 수 있을 것으로 관측된다.한편, 정부는 지역 국립대병원을 비롯한 권역 책임 의료기관에 중증·고난도 치료에 필요한 시설을 확충하기 위한 노력도 이어가고 있다. 복지부는 올해 742억원을 투입, 일부 지역 국립대병원에 중환자실을 확충하는 동시에 전남대병원에는 로봇 수술기를 지원하는 등 첨단 의료기기를 도입할 계획이다.