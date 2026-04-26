[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 26일

쥐띠

36년 명의를 소개받으니 얼굴이 한결 밝아진다.

48년 얻는 것보다 잃는 것이 더 많은 날이다.

60년 여기저기서 재물 운이 몰려온다.

72년 얼굴에 밝은 미소가 가득하다.

84년 현실에 최선을 다해야 한다.

96년 우울한 일이 생겼다가 사라진다.