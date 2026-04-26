[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 26일

쥐띠
36년 명의를 소개받으니 얼굴이 한결 밝아진다.
48년 얻는 것보다 잃는 것이 더 많은 날이다.
60년 여기저기서 재물 운이 몰려온다.
72년 얼굴에 밝은 미소가 가득하다.
84년 현실에 최선을 다해야 한다.
96년 우울한 일이 생겼다가 사라진다.
소띠
37년 계약과 동시에 매매 운이 좋아진다.
49년 반가운 소식이 들려온다.
61년 빌려준 금전을 조금씩 받게 되는 날이다.
73년 금전을 빌리지 않아도 여유가 생긴다.
85년 일이 막힘없이 순행 되어 좋아진다.
97년 고민거리가 서서히 사라진다.
범띠
38년 귀인의 도움을 받아 문제를 해결한다.
50년 바쁘기만 하고 실속은 없다.
62년 작은 일에도 최선을 다한다.
74년 자신감을 가지고 추진해야 한다.
86년 해결의 실마리가 풀린다.
98년 온종일 바쁘게 움직이는 날이다.
토끼띠
39년 정신집중이 잘 안 되면 명상을 한다.
51년 즐거운 마음으로 새롭게 시작한다.
63년 남의 일에 간섭하면 다투게 된다.
75년 남의 일을 봐주다가 몸이 더 피곤해진다.
87년 근심이 생기나 오래가지 않는다.
99년 다툴 일이 생기니 모임 참석을 피한다.
용띠
40년 계약이 빠르게 성사되는 날이다.
52년 작은 이익이 찾아오는 날이다.
64년 남의 일에 참견하지 않는 것이 좋다.
76년 주관대로 밀고 나가면 만사가 형통한다.
88년 망설이다가 시간만 다 보낸다.
00년 잘 안다고 찬성했다가 후회한다.
뱀띠
41년 욕심이 채워지지 않으니 마음 편히 먹는다.
53년 금전 운이 열리니 재물을 얻는다.
65년 문서 운이 따르니 기쁜 날이다.
77년 도움 안 되는 사람만 찾아온다.
89년 생각과는 반대로 일이 이루어진다.
01년 뜻대로 되지 않는 날이 조심한다.
말띠
42년 건강에 유의해야 한다.
54년 아쉬운 부탁을 해도 뜻을 헤아려준다.
66년 뜻대로 되는 시기가 아니니 기다린다.
78년 원하던 일이 해결된다.
90년 바라는 대로 운도 잘 움직인다.
02년 강한 용기를 가지고 최선을 다해야 한다.
양띠
43년 오래전 문서로 인해 금전 운이 좋아진다.
55년 화를 다스리니 주변인이 감동한다.
67년 짜증 나도 겸손하게 행동해야 한다.
79년 인내하며 소원성취한다.
91년 지인들이 내 능력을 보고 감탄한다.
03년 침착하게 대처해야 한다.
원숭이띠
32년 대길한 날이니 행복이 가득하다. 44년 건강이 좋아지니 얼굴에 주름살이 줄어든다.
56년 명예 운이 좋아지니 만사형통하다.
68년 근심이 빠르게 사라진다.
80년 마음을 비우니 목표를 성취한다.
92년 꾸준한 노력 끝에 바라던 일이 풀린다.
닭띠
33년 운이 도와주니 마음 편히 지낸다. 45년 소원을 성취한다.
57년 명예 운이 서서히 들어온다.
69년 기쁨이 가득한 날이다.
81년 오랜 고민에서 벗어나는 날이다.
93년 이웃과 반갑게 인사하니 기분 좋다.
개띠
34년 마음 편안히 지내는 날이다.
46년 목적한 일이 뜻을 이룬다.
58년 고통이 사라지니 행복하다.
70년 바라던 자리로 이동하니 기쁘다.
82년 뜻밖에 귀인을 만나니 감개가 무량한 날이다.
94년 골목길에서 이륜차를 주의해야 한다.
돼지띠
35년 힘든 시기에도 인덕을 얻는다.
47년 바라던 대로 소원을 성취한다.
59년 뜻대로 흘러가는 날이다.
71년 안전이 최우선이니 특히 비탈길에서 신경 써야 한다.
83년 중요한 것을 꼭 메모해야 한다.
95년 바라던 일이 성사되니 기분 좋다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장