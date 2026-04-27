[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 27일

쥐띠
36년 웃음꽃이 가득 피니 기분이 상쾌하다.
48년 걱정과 불안이 사라지니 마음 편하다.
60년 골치 아팠던 손재수가 금세 사라진다.
72년 어수선함보다 안정이 최우선이다.
84년 졸음운전을 신경 써야 한다.
96년 묵은 근심이 사라지니 운수대통한다.
소띠
37년 지인이 뜻밖에 도움을 준다.
49년 오후쯤 대접받으니 기분이 좋아진다.
61년 좋은 일로 주위의 호평을 받는다.
73년 가족 대화에 귀를 기울여야 한다.
85년 소원을 성취하니 기쁘다.
97년 답답했던 일이 속 시원히 해결된다.
범띠
38년 귀인이 찾아오니 만사태평하다.
50년 근심이 금방 사라지니 짜증도 생기지 않는다.
62년 부귀를 누리고 운수대통한다.
74년 남의 걱정을 할 때가 아니다.
86년 바라던 곳으로 이직하니 기쁨 가득하다.
98년 힘은 들어도 오후부터는 기분이 좋아진다.
토끼띠
39년 바라던 일이 뜻대로 풀리니 안색 밝아진다.
51년 건강이 호전되니 금상첨화다.
63년 재물 운이 조금씩 좋아진다.
75년 어려울 때 귀인이 도와준다.
87년 나보다 더 어려운 사람을 도와주는 날이다.
99년 힘들어도 지금은 최선을 다해야 한다.
용띠
40년 산에서 물고기를 낚으려 하는 운이다.
52년 함정에 빠지는 날이니 조심한다.
64년 염원하던 목적을 달성한다.
76년 빠르게 운수 대통한다.
88년 뛰어난 통솔력을 뽐내는 날이다.
00년 마음이 편치 않은 날이니 조심해야 한다.
뱀띠
41년 비탈길에서는 집중해야 한다.
53년 짜증이 많이 나는 날이다.
65년 비로소 마음을 비우니 기회가 온다.
77년 운이 약하니 괜한 욕심을 버린다.
89년 안 좋았던 기분이 전환된다.
01년 모든 일이 꼬이는 날이다.
말띠
42년 서두르면 행운이 사라지니 주의한다.
54년 귀인이 다가와 도움을 준다.
66년 뜨거운 물을 조심해야 한다.
78년 짜증과 화기가 사라지니 마음 편하다.
90년 욕심을 내려놓으면 대길하다.
02년 유용한 처세술을 터득한다.
양띠
43년 약속이 잘 지켜지지 않는다.
55년 고민이 생기니 주의해야 한다.
67년 남의 자존심을 상하게 하면 안 된다.
79년 아는 사람들과 다투지 않아야 한다.
91년 욕심만 부리면 짜증 난다
03년 좋은 음식을 많이 먹으니 즐거워진다.
원숭이띠
32년 힘든 시기가 지나니 행복이 찾아온다.
44년 고난을 충분히 극복한다.
56년 건강이 호전되니 기쁘다.
68년 매매 성사가 이제야 이뤄진다.
80년 우환과 질고가 차츰 빠져나가는 날이다.
92년 지나갔던 행복 운이 돌아온다.
닭띠
33년 불길한 운이 오후쯤 빠져나간다.
45년 지인들이 공허한 마음을 채워준다.
57년 지인들이 편하게 반겨준다.
69년 금전 소식을 들으니 기쁨 가득하다.
81년 머리 굴리다 더 손해만 보는 날이다.
93년 짜증 내며 소리 지르는 건 좋지 않다.
개띠
34년 바라던 대로 운이 풀리지 않으니 불안하다.
46년 계획 중인 여행이 뒤로 미뤄진다.
58년 기다렸던 목돈이 들어오니 기쁘다.
70년 빌린 돈을 조금씩 갚아 나간다.
82년 행운의 귀인이 도와준다.
94년 의심이 들면 잠시 결정을 보류한다.
돼지띠
35년 밑 빠진 독에 물 붓는 운세다. 47년 손재수가 생기니 보증은 서지 않는다.
59년 원하는 대로 잘 이뤄지지 않는 날이다. 71년 주변의 도움을 받아 목표를 달성한다.
83년 주변 사람과 화목하니 대길하다.
95년 취업 문제가 해결되니 기쁘다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장