[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 27일

토끼띠

39년 바라던 일이 뜻대로 풀리니 안색 밝아진다.

51년 건강이 호전되니 금상첨화다.

63년 재물 운이 조금씩 좋아진다.

75년 어려울 때 귀인이 도와준다.

87년 나보다 더 어려운 사람을 도와주는 날이다.

99년 힘들어도 지금은 최선을 다해야 한다.