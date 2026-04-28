[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 28일

쥐띠
36년 모르는 사람과는 신중하게 대화한다.
48년 노력 없이는 원하는 소식을 듣기 어렵다.
60년 운이 빠져나가니 심란하다.
72년 집안에 새로운 기운 들어온다.
84년 귀인의 도움을 받는 날이다.
96년 과시하지 말고 겸손해야 한다.
소띠
37년 어려움을 쉽게 이겨낸다.
49년 문서로 인해 구설수가 따른다.
61년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
73년 어려운 일도 무사히 해결한다.
85년 생각지 않은 근심이 따르니 주의한다.
97년 막혔던 취업이나 이직 운이 다시 트인다.
범띠
38년 운이 새롭게 열리니 운수대통한다.
50년 웃음이 많아지고 태평한 날이다.
62년 수완이 좋고 뛰어난 인품을 보여준다.
74년 문서매매가 다시 순조로워진다.
86년 자신의 자리를 굳건히 지킨다.
98년 가면 갈수록 숨은 기량이 돋보인다.
토끼띠
39년 건강 운과 이사 운이 대길하다.
51년 뜻하던 일이 다시 풀리는 날이다.
63년 불길한 운이 사라지고 대길함이 찾아온다.
75년 일찍 일어나 출발한다.
87년 좋은 일 하고 윗사람에게 칭찬을 받는다.
99년 부모님과 공원을 산책하니 상쾌하다.
용띠
40년 귀인을 만나니 횡재수가 있게 된다.
52년 오랜만에 기회가 오다가 잠시 멈춘다.
64년 불길할 운이니 여행은 잠시 미룬다.
76년 심란하게 되니 힘든 일만 찾아온다.
88년 재물이 흩어지니 마음이 심란하다.
00년 이직 운이 다시 움직이는 운이다.
뱀띠
41년 가족과 기쁨을 함께 누린다.
53년 생각지 않은 집을 구하니 근심이 따른다.
65년 공로가 허사로 변하니 주의한다.
77년 마음이 불안하니 일 진행이 더디다.
89년 원했던 일이 성사되니 기쁘다.
01년 소원을 성취한다.
말띠
42년 금전과 문서 소식이 들려오는 날이다.
54년 근심이 생겨 마음이 심란하다.
66년 재물 운이 넉넉해진다.
78년 기다렸던 운이 들어오다 막혀 버린다.
90년 금전 운이 제자리걸음이니 마음을 비운다.
02년 낯선 곳에서 반가운 지인을 만난다.
양띠
43년 마음속에 불길한 운이 빠져나가니 기쁜 날이다.
55년 짜증만 내면 더 힘들어진다.
67년 금전 운이 좋아지니 운수대통이다.
79년 되는 일이 조금 밖에 없으니 마음을 비운다.
91년 말과 행동을 각별히 조심한다.
03년 모든 일이 순탄해진다.
원숭이띠
32년 집안에 행운이 찾아온다.
44년 빌린 돈을 차차 갚기 시작한다.
56년 주변인들이 물심양면으로 도움을 준다.
68년 마음속 근심이 사라지니 후련하다.
80년 즐거운 일이 서서히 찾아온다.
92년 우연히 길에서 동창을 만난다.
닭띠
33년 가까운 사람과 다툼을 조심한다.
45년 매사 최선을 다하니 만족스럽다.
57년 정신 차리고 노력해야 한다.
69년 주장만 앞세우는 일은 피한다.
81년 지출이 많고 실속이 별로 없다.
93년 욕심을 버려야 마음이 편해진다.
개띠
34년 근심이 서서히 없어지는 날이다.
46년 가족의 건강이 한층 좋아진다.
58년 결정해야 할 일은 가족과 의논한다.
70년 사람이 많이 모이는 장소는 피한다.
82년 일찍 귀가하도록 한다.
94년 꼼꼼하게 확인하고 결정해야 한다.
돼지띠
35년 여유가 있으니 운이 좋아진다.
47년 금전 운이 다시 찾아오는 날이다.
59년 화를 내니 근심이 찾아온다.
71년 망설이다 시간만 다 보낸다.
83년 목표를 정해 놓고 최선을 다한다.
95년 선택을 잘하면 좋은 결과가 있는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장