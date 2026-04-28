[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 28일

토끼띠

39년 건강 운과 이사 운이 대길하다.

51년 뜻하던 일이 다시 풀리는 날이다.

63년 불길한 운이 사라지고 대길함이 찾아온다.

75년 일찍 일어나 출발한다.

87년 좋은 일 하고 윗사람에게 칭찬을 받는다.

99년 부모님과 공원을 산책하니 상쾌하다.