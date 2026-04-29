[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 29일

소띠

37년 반가운 친인척과 지인이 찾아온다.

49년 문서 매매로 재물을 얻는다. 61년 진척이 안 됐던 일이 순조롭게 진행된다.

73년 부진했던 사업이 번창한다.

85년 일이 많아 고단한 날이다.

97년 지인에게 도움을 받는다.