[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 29일

쥐띠
36년 운이 돌아와 만물이 소생한다.
48년 길 성이 집안에 가득하다.
60년 반가운 사람들을 만난다.
72년 쌓였던 피로와 스트레스가 풀린다.
84년 생각지 않게 귀한 것을 얻는다.
96년 원하고자 하는 뜻을 이루게 된다.
소띠
37년 반가운 친인척과 지인이 찾아온다.
49년 문서 매매로 재물을 얻는다. 61년 진척이 안 됐던 일이 순조롭게 진행된다.
73년 부진했던 사업이 번창한다.
85년 일이 많아 고단한 날이다.
97년 지인에게 도움을 받는다.
범띠
38년 만인들이 부러워한다.
50년 막혔던 운이 풀려 길운이 열린다.
62년 가족들이 차츰 기쁨을 누린다.
74년 행복한 운기가 찾아온다.
86년 흩어졌던 재물이 모인다.
98년 마침내 소원을 성취한다.
토끼띠
39년 어디를 가나 행운이 따른다.
51년 지인들과 함께하니 즐겁다.
63년 좋은 날이니 화내지 않는다.
75년 몸과 마음이 안정된다.
87년 귀인과 담소를 나눈다.
99년 이럴까 저럴까 망설임이 많은 날이다.
용띠
40년 잔치가 있어 기쁨이 가득한 날이다.
52년 물건은 소중히 간직해야 한다.
64년 몸이 좋아지게 되는 운이다.
76년 남의 일에 간섭하지 않는다.
88년 거절 하고 싶을 때는 거절하는 것이 좋다.
00년 약속을 시간을 잘 지켜야 한다.
뱀띠
41년 마음에 있던 근심이 사라진다.
53년 어수선할 때 잠시 명상해야 한다.
65년 음악 감상으로 마음을 다스려본다.
77년 소원대로 잘 풀리지 않는다.
89년 음주운전은 절대로 해선 안 된다.
01년 마음의 평온이 찾아오게 된다.
말띠
42년 마음의 근심이 서서히 사라지니 편하다.
54년 대출 소식이 늦어질 수 있다.
66년 조금의 이득이 없는 날이다.
78년 소원을 성취하기 어렵다.
90년 심신의 안정이 제일 필요할 때다.
02년 만만히 보고 판단하면 위험하다.
양띠
43년 귀한 손님이 찾아오는 날이다.
55년 뜻하지 않은 손해를 볼 수 있다.
67년 비어있던 갑이 두둑해진다.
79년 주변의 존경을 한몸에 받으니 기쁘다.
91년 동남 쪽 방향은 피해야 한다.
03년 원하던 목적을 달성하는 하루다.
원숭이띠
32년 오후쯤 건강 운이 더 좋아진다.
44년 좋은 기운이 집안으로 가득 들어온다.
56년 자신감으로 기쁨이 가득 넘친다.
68년 자신감과 높은 실력이 필요할 때이다.
80년 문서와 금전 사기를 조심해야 한다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 새로운 소식을 듣게 된다.
45년 무서 덕분에 목돈을 마련한다.
57년 손재 수와 근심 수가 따르는 하루다.
69년 정확하게 알아볼 필요가 있다.
81년 마음이 한결같이 편안하다.
93년 뜻대로 이뤄지는 날이다.
개띠
34년 좋은 기운을 한 몸에 가득 받는다.
46년 이익에 급급하지 않아야 한다.
58년 공을 들여서 공든 탑을 쌓는다.
70년 소원을 성취한다.
82년 마음을 비워야 한다.
94년 노력하니 바라는 뜻을 이룬다.
돼지띠
35년 얻기 힘든 문서를 얻는다.
47년 운수가 대통하니 소원을 성취한다.
59년 호전되니 회복이 빠르게 된다.
71년 운이 좋아지니 인기가 올라간다.
83년 확실하게 살피지 않으니 불안해진다.
95년 빠르게 성사되는 시기다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장