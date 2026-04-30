[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 30일

쥐띠
36년 순리를 따르니 편안하다.
48년 원했던 복이 들어온다.
60년 모처럼 지인들과 단합이 잘 된다.
72년 만사형통하니 승진 운이 있다.
84년 매사 열심히 노력해 목표를 달성한다.
96년 운이 찾아오니 마음을 비워야 한다.
소띠
37년 가고 싶은 것으로 이사할 운이다.
49년 늘 마무리가 중요하다는 것을 기억한다.
61년 재물 운이 가득 들어온다.
73년 생각지 않은 재물이 생긴다.
85년 예쁜 꽃 선물을 받으니 기쁘다.
97년 금전 운이 약하니 마음을 비워야 한다.
범띠
38년 막혔던 운이 열리는 날이다.
50년 일이 순조롭게 성사된다.
62년 망설이다가 좋은 시간을 다 흘려보낸다.
74년 매사 순탄하게 흘러가는 날이다.
86년 망설임 없이 결정해야 한다.
98년 좋은 일을 하고 나니 기분이 최고다.
토끼띠
39년 상대방에게 감동을 주니 뿌듯하다.
51년 문서가 매매 되니 목돈이 만들어진다.
63년 귀인을 만나게 되니 기쁘다.
75년 경영 운이 조금씩 풀리기 시작한다.
87년 잘 맞는 띠와 좋은 인연을 쌓은 날이다.
99년 뜻밖에 대길한 운이 찾아오니 기쁘다.
용띠
40년 원하는 대로 운이 도와주지 않는다.
52년 금전 문제로 스트레스가 생긴다.
64년 마음이 여유로워진다.
76년 운수대통하니 걱정이 사라진다.
88년 짜증이 나도 오늘만큼은 참아야 한다.
00년 자신감이 넘치니 기쁜 날이다.
뱀띠
41년 마음에 평온함이 찾아온다.
53년 사사로운 일에 신경을 쓰지 않는다.
65년 운수대통하니 횡재수가 따른다. 77년 소원을 성취하는 날이다.
89년 만사형통하니 마음이 한결 편해진다.
01년 작은 것부터 실천해야 한다.
말띠
42년 귀인의 도움을 많이 받는 날이다.
54년 매사 성심성의껏 최선을 다한다.
66년 무엇이든 열심히 해야 한다.
78년 가정에 즐거움이 가득한 날이다.
90년 숨은 공로를 크게 인정받으니 기쁘다.
02년 즐거운 일이 많이 생긴다.
양띠
43년 이사나 매매 등 변동 운이 있다.
55년 문서 매매가 성사된다.
67년 인기가 많아지니 기쁨이 가득한 날이다.
79년 갈수록 명예가 높아진다.
91년 최선을 다해서 노력해도 일 진행이 더디다.
03년 뜻밖의 일들이 성사되는 날이다.
원숭이띠
32년 귀인의 도움을 받으니 근심이 사라진다.
44년 모처럼 기분이 맑고 상쾌하다
56년 감기몸살이 사라지는 날이다.
68년 좋은 곳으로 이사하니 마음이 편하다. 80년 기다렸던 소식이 들리니 기쁘다.
92년 기쁨이 가득한 날이다.
닭띠
33년 일이 잘 풀리니 답답함이 없다.
45년 어려움이 생기나 곧 좋아진다.
57년 무리하니 근심이 생긴다.
69년 금전 운이 약하니 한숨만 나온다.
81년 귀인을 만나니 한가롭다.
93년 뜻밖에 합격 소식을 듣는다.
개띠
34년 운수가 대통하니 감기몸살도 없어진다.
46년 소망이 이뤄진다.
58년 일등이 되려면 더 노력해야 한다. 70년 마음이 한결 편안해진다.
82년 운이 따라주니 어디서나 인정받는다.
94년 행운이 늘 함께하는 느낌을 받는다.
돼지띠
35년 가족과 즐거운 대화를 나눈다.
47년 명의를 만나기가 쉽지 않다.
59년 원하는 것을 못 얻으니 답답하다.
71년 문서 운이 약한 날이니 계약을 미룬다.
83년 귀인과 한 약속을 잘 지켜야 한다.
95년 약속을 잘 지키니 걱정이 없어진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장