[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 30일

소띠

37년 가고 싶은 것으로 이사할 운이다.

49년 늘 마무리가 중요하다는 것을 기억한다.

61년 재물 운이 가득 들어온다.

73년 생각지 않은 재물이 생긴다.

85년 예쁜 꽃 선물을 받으니 기쁘다.

97년 금전 운이 약하니 마음을 비워야 한다.