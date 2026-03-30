한중기업가협회·DTCH그룹, 中고급차량 개조브랜드 KMULLER와 전략적 협력 계약

DTCH그룹, 대형버스 기반 VIP 의전 차량 설계·개조 전문기업 ...중국 내 VIP 의전 차량 생산 확대와 기술 협력 방안 협의

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(왼쪽부터) 예썬 KMULLER 회장, 김훈 한중기업가협회 회장, 윤종영 한양대 교수가 중국 텐진 KMULLER 본사에서 기념촬영을 하고 있다. /제공 한중기업가협회

한중기업가협회와 DTCH그룹이 중국 텐진에서 글로벌 럭셔리 차량 커스터마이징 기업 KMULLER와 전략적 협력 계약을 체결했다.

한중기업가협회는 이달 텐진에 위치한 KMULLER 본사에서 협회와 DTCH그룹, KMULLER 주요 관계자가 참석 협약식을 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양측은 프리미엄 모빌리티 분야에서 역할을 분담해 협력 체계를 구축한다. DTCH그룹은 VIP 의전 차량과 대형 의전버스 설계 및 핵심 기술을 담당하고 KMULLER는 이를 기반으로 차량 생산과 중국 시장 공급을 맡는다.

DTCH그룹은 대형버스를 기반으로 한 VIP 의전 차량 설계·개조를 전문으로 하는 국내 기업이다. 특히 AI 기술과 공학 기반 설계를 접목해 프리미엄 모빌리티 개발을 추진하고 있다. KMULLER는 고급 리무진과 비즈니스 밴, 럭셔리 버스 등을 맞춤 제작하는 기업으로 차량 커스터마이징 분야에서 기술력을 인정받고 있다.

양측은 이번 협력을 통해 중국 현지 생산 체계를 구축하고, 기술 이전과 품질관리 시스템 고도화, 시장 확대 전략 등을 공동으로 추진하기로 했다. 이를 통해 VIP 의전 차량 및 대형 의전버스 생산 역량을 강화하고 중국을 거점으로 글로벌 시장 진출 기반을 확보한다는 계획이다.

또한 양측은 생산라인과 품질관리 시스템을 점검하며 실질적인 협력 방안을 논의했으며 프리미엄 모빌리티 시장 확대를 위한 구체적인 실행 전략도 협의했다.

DTCH그룹은 최근 국내 프로축구 구단 전용 프리미엄 버스 제작 프로젝트에 참여하는 등 관련 기술력을 입증해 왔다. 향후에는 스포츠 구단과 문화예술 분야 등 다양한 고객층을 대상으로 사업을 확대할 방침이다.

디테크모빌리티는 DTCH그룹의 글로벌 총판 역할을 수행하며 국내외 유통과 사업 확장을 담당하고 있다. 회사 측은 이번 협력을 계기로 아시아를 비롯한 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획이라고 밝혔다.

양측은 앞으로 △VIP 의전 차량 및 대형 의전버스 생산 체계 구축 △중국 시장 내 프리미엄 모빌리티 공급 확대 △맞춤형 차량 개발 △글로벌 시장 진출 기반 확보 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

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(왼쪽부터) 소피아 한중기업가협회 상하이지부장, 리윈창 KMULLER 부총경리, 예썬 KMULLER 회장, 정걸 DTCH Mobility 과장, 김훈 한중기업가협회 회장, 김창하 한중기업가협회 상해지부 고문변호사, 윤종영 한양대학교 공과대학 교수(DTCH Mobility 설계·개조 총괄), 임유섭 DTCH Mobility 부회장, 서형원 한중기업가협회 비서장이 기념사진을 촬영하고 있다. /제공 한중기업가협회