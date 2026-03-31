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[카드뉴스] 벚꽃 터졌다! 제대로 봄기운 만끽! ‘4월 벚꽃축제’

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박종규 기자

승인 : 2026. 03. 31. 07:00

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[카드뉴스] 벚꽃 터졌다! 제대로 봄기운 만끽! '4월 벚꽃축제' 



따듯한 바람, 흩날리는 벚꽃잎, 맛있은 음식 

사랑하는 연인, 가족들, 친구들, 지인들과 느껴보는 2026년 봄기운! 

벚꽃축제 즐기러 GO! 


진해군항제

기간: 2026.03.27. (금) ~ 2026.04.05. (일)

장소: 경남 창원시 진해구 통신동

요금: 무료(체리블라썸뮤직페스티벌 유료)


벚꽃하면 떠오르는 대표축제. 아름다운 벚꽃에 트롯, K-pop, 밴드음악까지 즐길수 있는 축제


영등포 여의도 봄꽃축제

기간: 2026.04.03. (금) ~ 2026.04.07. (화)

장소: 서울 영등포구 여의도동 8

요금: 무료


약 1,886그루의 벚나무와 진달래, 개나리, 철쭉 등 13종, 8만여 그루의 봄꽃이 만개하는 봄꽃축제 


송파구 호수벚꽃축제

기간: 2026.04.03. (금) ~ 2026.04.11. (토)

장소: 서울 송파구 잠실동 석촌호수

요금: 무료


호수를 따라 1,000여 그루의 왕벚나무가 만개. 버스킹 공연, 프리마켓, 푸드트럭, 콘서트 등 

다양한 프로그램이 가득 


의정부 호원 벚꽃 페스타

기간: 2026.04.04. (토)

장소: 호원1동 중랑천변 상설무대 일원

요금: 무료


중랑천변 벚꽃이 만개하는 벚꽃길을 배경으로 공연과 전시, 다양한 체험 프로그램이 어우러져 

시민 누구나 즐길 수 있는 문화행사


양양 남대천 벚꽃축제

기간: 2026.04.04. (토) ~ 2026.04.05. (일)

장소: 강원 양양군 양양읍 송암리 505-3 

양양송이조각공원

요금: 무료


양양의 대표 자연 공간인 남대천 잔디 위에 앉아 벚꽃, 음악과 공연을 즐길 수 있는 축제


꽃피는 남해 남해가봄

기간: 2026.04.04. (토) ~ 2026.04.05. (일)

장소: 경남 남해군 설천면 노량리 남해충렬사

요금: 무료


남해의 아름다운 벚꽃과노량해전의 역사적 의미를 바탕으로

개막식, 드론 라이트쇼, 불꽃쇼, 공연 프로그램 등 다채로운 문화 콘텐츠가 진행 


물금벚꽃축제

기간: 2026.04.04. (토) ~ 2026.04.05. (일)

장소: 경남 양산시 물금읍 물금리 162-1 황산공원

요금: 입장료 무료 (일부 유료)


낙동강 최대 수변공원인 황산공원과, 물금역 선로 따라 이어진 벚꽃길 남녀노소 즐길 수 있는 가족힐링축제


강릉 경포벚꽃축제

기간: 2026.04.04. (토) ~ 2026.04.11. (토)

장소: 강원 강릉시 저동 경포 습지광장

요금: 무료


경포호를 따라 만발한 벚꽃길을 드라이브하고 걸으며 즐길 수 있는 최고의 벚꽃 명소


자유공원 벚꽃축제

기간: 2026.04.11. (토) ~ 2026.04.11. (토)

장소: 인천 중구 제물량로232번길 46 자유공원

요금: 무료


인천의 대표적인 벚꽃 명소인 자유공원 산책길을 배경으로 펼쳐지는 도심형 봄 축제


봄을 느끼는 가장 확실한 방법 

눈으로 보고 몸으로 느끼고 맛있게 즐기는 벚꽃축제!

요번 주말! 즐겨봐요! 



박종규 기자

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