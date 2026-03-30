CJ올리브네트웍스, ‘AX INFRA & OPS 2026’ 컨퍼런스 성료

AI 인프라 구축·운영 전략 공유

[사진3] ‘AX INFRA & OPS 2026’ 컨퍼런스에서 김기수 CJ올리브네트웍스 클라우드사업팀장이 클라우드 사업 전략을 주제로 발표하는 모습 0 'AX INFRA & OPS 2026' 컨퍼런스에서 김기수 CJ올리브네트웍스 클라우드사업팀장이 클라우드 사업 전략을 주제로 발표하는 모습./CJ올리브네트웍스

[사진1] ‘AX INFRA & OPS 2026’에서 CJ올리브네트웍스 관계자가 관람객에게 AI 인프라 전략에 대해 설명하는 모습 0 'AX INFRA & OPS 2026'에서 CJ올리브네트웍스 관계자가 관람객에게 AI 인프라 전략에 대해 설명하는 모습./CJ올리브네트웍스

[사진2] ‘AX INFRA & OPS 2026’에서 참석자들이 세션 발표를 듣는 모습 0 'AX INFRA & OPS 2026'에서 참석자들이 세션 발표를 듣는 모습./CJ올리브네트웍스

CJ올리브네트웍스는 AI 인프라 구축과 운영 전략을 공유하는 'AX INFRA & OPS 2026' 컨퍼런스를 성황리에 마쳤다고 30일 밝혔다.이번 행사는 지난 24일 서울 중구 CJ인재원에서 열렸으며 'Architecting Intelligence: The Core of AI Business(AI 비즈니스의 핵심, 지능을 설계하라)'를 주제로 진행됐다. 단순한 기술 도입을 넘어, 비즈니스가 실제 작동하는 AI 인프라의 설계의 중요성을 제시하며 업계 관계자들의 관심을 모았다. 행사에는 유통, 제조, 금융 등 다양한 산업에서 IT를 담당하고 있는 관계자 100여 명이 참석했다. 이들은 AI 비즈니스 운영에 필요한 인프라 아키텍처와 실행 전략들을 공유했다.최근 AI 전환(AX)은 단편적인 도입을 넘어 데이터 환경과 운영 체계까지 함께 설계해야 하는 고도의 경영 핵심 과제로 진화했다. CJ올리브네트웍스는 이러한 AX 성공모델을 그간 식품&식품서비스, 생명공학, 물류&신유통, 엔터테인먼트&미디어 등 CJ그룹의 주요 사업을 포함한 다양한 산업군에서 쌓아온 프로젝트 경험을 바탕으로 축적해왔다.이번 컨퍼런스에서 CJ올리브네트웍스는 AI 인프라의 전략 수립부터 구축, 운영, 비용 최적화 등 전 과정을 아우르는 AX 추진 로드맵을 공개했다. 특히 AWS, 데이터독(Datadog), 디노티시아(Dnotitia), 콩(Kong) 등 글로벌 리딩 파트너사들이 세션 발표와 부스 운영에 대거 참가해 실제 적용 사례와 기술 인사이트를 공유했다.컨퍼런스는 3개의 키노트와 4개의 발표 세션으로 구성됐다. 파트1 'Insight & Strategy에서는 클라우드 기반 AI 인프라 전략과 운영 방향성을 제언했으며 파트2 'Practice & Connection에서는 실제 구축 사례와 데이터 및 시스템 연계 방안을 전달했다.CJ올리브네트웍스는 이번 행사에서 AWS와 부스를 공동 운영하며 전략 수립부터 인프라 구축, 운영, 비용 최적화까지 책임지는 'End-to-End AX 라이프사이클' 파트너로서의 원스톱 서비스 역량을 집중 조명했다.먼저 AI를 하나의 '운영 체계(Practice)'로 정의하며 성공적인 AX를 위해 AI 학습에 최적화된 데이터 환경과 기업 문화를 우선 설계해야 한다는 점을 설명했다. 또한 복잡해진 하이브리드 클라우드 환경에서 AIOps 기반의 '풀스택(Full-Stack) 가시성' 확보가 장애 예방을 넘어 비즈니스 연속성을 보장하는 핵심 동력임을 제시했다. 여기에 기술적 화려함보다는 실질적인 비용 절감과 핀옵스(FinOps) 중심의 가치 최적화가 AX의 지속 가능성을 결정짓는 실질적 요소임을 강조하며 차별화된 MSP 경쟁력을 입증했다.CJ올리브네트웍스는 이를 통해 기존 MSP 역할을 넘어 'AX 인프라 매니지드 서비스 프로바이더'로서의 입지를 공고히 했으며 산업별 전문성, AI 기반 통합 운영 가시성, 비용 최적화 역량을 중심으로 한 서비스 경쟁력을 선보였다.김기수 CJ올리브네트웍스 클라우드사업팀장은 "AX의 성패는 단발성 기술 도입보다 이를 지속 가능하게 만드는 인프라 설계와 비용 효율적 운영 구조에 달려 있다"며 "이번 컨퍼런스에서 제시한 전략을 바탕으로 글로벌 파트너와의 협력을 강화해 AI 인프라 표준화를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.