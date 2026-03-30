OCI홀딩스, 반도체용 폴리실리콘 사업 탄력…IFC로부터 대규모 투자 유치

일본 도쿠야마와 합작법인 사업비 확보

엄격한 기준에도 투자 유치…"의미 커"

[사진] OCI홀딩스의 말레이시아 자회사 OCI TerraSus 전경 0 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사 OCI TerraSus 전경. /OCI홀딩스

OCI홀딩스가 최근 말레이시아 자회사 OCI TerraSus의 반도체 합작법인인 OTSM이 국제금융공사(IFC)로부터 대규모 투자를 유치했다. 회사는 이 투자금은 핵심 사업 중 하나인 반도체용 폴리실리콘 공장 건설 등에 투입할 예정이다.30일 OCI홀딩스는 OCI TerraSus가 일본 화학전문기업 도쿠야마와 5:5 지분의 합작법인 OTSM을 위한 1억 2500만 달러(한화 약 1900억원)의 사업비를 확보했다고 밝혔다.세계은행그룹 산하 기관인 IFC는 민간기업을 지원해 개발도상국가의 경제발전을 촉진하는 국제금융기구다. 수익성 중심의 민간 금융기관과 달리 기업의 성장 잠재력은 물론 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 및 컴플라이언스 지표 등을 종합적으로 고려해 투자 여부를 결정한다.이후에도 대출 기간 중 해당 기업은 IFC와 사전 협의한 저탄소 경영, 인권 보호, 산업안전·보건 등 ESG 경영에 대한 의무를 준수해야 차질 없이 자금 운용이 가능하다. 이에 미뤄봤을 때 OCI TerraSus가 투자를 유치한 건 의미가 크다는 게 회사 관계자 설명이다.OCI홀딩스 관계자는 "OCI TerraSus가 IFC의 엄격한 심사 기준을 충족하며 말레이시아 사라왁주의 첫 투자 유치 기업으로 선정된 것은 매우 의미있는 성과"라며 "이번 투자를 통해 반도체 사업이 지닌 높은 사업성과 더불어 ESG 성장 전략과 실행 역량이 국제적으로 공인된 만큼 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능 경영을 강화해 나가겠다"고 말했다.OTSM이 생산할 반도체용 폴리실리콘은 친환경 수력발전 기반의 친환경 전력으로 제조되는 11 Nine급(99.999999999%)의 초고순도 제품이다. 오는 2027년 준공돼 시운전을 마친 후 PCN(고객사 승인) 절차 등을 거칠 예정이다. 이어 오는 2029년부터 연간 8000t 규모로 상업 생산에 들어갈 계획이다.