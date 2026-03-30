구리시 최초의 3000가구 이상 대단지…‘구리역 하이니티 리버파크’ 분양 중

DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄 시공

3022가구 규모 조성…1530가구 일반분양

지하철 8호선·경의중앙선 환승역 구리역 인접

이미지 0 경기 '구리역 하이니티 리버파크' 주상복합 아파트 투시도./DL이앤씨 컨소시엄

DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동 일대에서 새 주상복합 아파트를 분양 중이다.30일 아파트 분양업계에 따르면 DL이앤씨 컨소시엄은 구리 '구리역 하이니티 리버파크'의 계약자를 구하고 있다.이 단지는 수택E구역 재개발 사업을 통해 4개 블록, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 3022가구 규모 대단지로 구성된다. 이 중 전용면적 29~110㎡형 총 1530가구가 일반분양 물량이다.전용별 일반분양 가구 수는 △29㎡ 146가구 △38㎡ 29가구 △44㎡ 141가구 △59㎡A 397가구 △59㎡B 187가구 △59㎡C 365가구 △77㎡ 20가구 △84㎡ 186가구 △110㎡ 59가구 등이다.교통 여건은 구리역 접근성이 핵심이다. 단지에서 약 800m 거리에 수도권 지하철 8호선과 경의중앙선 환승역인 구리역이 있다. 도로망으로는 수도권제1순환고속도로, 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등을 이용할 수 있다.생활 인프라는 구리 도심권 입지의 영향을 받는다. 인근에 롯데백화점, CGV, 구리전통시장 등이 있으며, 이마트·롯데아울렛·롯데마트 등 대형 유통시설과 문화시설도 비교적 가까운 편이다.교육시설은 반경 1km 내에 초·중·고교가 분포해 있다. 구리초, 수택초, 토평중·고, 구리여중·고 등이 주변에 위치하며, 단지 내에는 유치원 및 어린이집이 계획돼 있다.주변 환경으로는 왕숙천을 따라 한강 접근이 가능한 점이 특징이다. 검배근린공원, 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 녹지시설이 인접해 있고, 검배체육문화센터 이용도 가능하다. 인창천 일대는 생태하천 조성이 추진 중이다.상품 구성 측면에서는 소형부터 중대형까지 다양한 평형이 포함됐다. 일부 주택형에는 수납공간이 강화된 구조가 적용되며, 단지 내에는 피트니스, 골프연습장, 독서·업무공간 등 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.분양 관계자는 "서울 접근성이 높은 직주 근접 입지에 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지라는 상징성이 더해진 단지"라며 "향후 조성될 약 4만6000가구 규모 메가타운의 선발 주자로 서울 인접 지역에 '내집 마련'을 계획하는 수요자의 많은 관심이 기대된다"고 말했다.