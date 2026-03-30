데이터 기반 전략, 방한 관광·혁신 창업 잡는다

한국관광공사, 글로벌 플랫폼 협업·데이터 활용 공모전

[한국관광공사] (왼쪽) 트립닷컴 부총재 천관치 (오른쪽) 공사 박성혁 사장 0 박성혁 한국관광공사 가장(오른쪽)과 천관치 트립닷컴 부총재. / 한국관광공사 제공

한국관광공사가 데이터 기반 분석·활용을 통해 방한 관광객 수요를 흡수하고 한국 관광 서비스 생태계의 발전을 지원하는 행보를 이어가고 있다.데이터를 이용한 방한 유치 전략은 최근 박성혁 관광공사 사장의 중국 방문에서도 나타났다. 관광공사는 글로벌 최대 OTA인 '트립닷컴'과 협력 확대를 위한 업무협약을 체결하는 한편 중국 최대 전자상거래 기업 '징둥그룹'과 전략적 파트너쉽을 맺었다고 30일 밝혔다.징둥은 회원 수가 약 7억명으로, 전략적 파트너쉽을 통해 중국 소비 트렌드를 정밀하게 분석할 수 있을 것으로 기대된다. 해외여행 시장에서 새로운 수요 발굴도 가능하다고 관광공사는 설명했다. 이용자가 40여개국 약 6억명 규모인 트립닷컴과는 방한상품 노출 확대와 공동 마케팅을 추진한다. 또 알리바바 생태계를 기반으로 한 온라인여행 플랫폼 '페이주'(Fliggy)와는 타깃 마케팅과 K-콘텐츠 결합 관광상품 개발로 개별 자유여행객 수요 공략에 나선다. 취날(Qunar), 퉁청(Tongcheng) 등 중국 주요 OTA와의 협력도 추진된다.중국 현지에서 글로벌 플랫폼, 크루즈, 항공 등 분야의 세일즈 활동을 펼친 박 사장은 "외래관광객 3000만 명 조기 달성을 위해서는 방한 최대 시장인 중국에서의 선제 대응이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.관광공사는 자체 보유한 데이터를 민간 기술과 결합해 새로운 서비스를 창출하기 위한 노력도 기울이고 있다. 관광공사는 이날부터 5월 6일까지 2026 관광데이터 활용 공모전(웹·앱 개발 부문)을 개최한다. 이번 공모전은 수상작이 독자적인 사업 자생력을 갖출 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 카카오 채널에 수상작을 노출해 실사용자 피드백을 받을 수 있는 테스트베드를 제공하고, 신용보증기금의 스타트업 육성 프로그램의 서류심사 가점을 부여할 예정이다.