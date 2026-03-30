與, 서울 현장 최고위서 조정훈 공천헌금·吳 한강버스 동시 타격

與 지도부, 서울 현장 최고위서 野·서울시 정조준

조정훈 금품 수수 의혹에 "경찰 철저 수사" 촉구

오세훈 한강버스 좌초엔 "애물단지…재검토 필요"

더불어민주당, 서울 최고위원회의 0 아시아투데이 송의주 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 30일 국회 의원회관에서 서울 최고위원회의를 주재하고 있다.

더불어민주당은 30일 국회에서 서울 현장 최고위원회의를 열고 국민의힘 조정훈 의원의 공천 헌금 수수 의혹과 오세훈 서울시장의 시정 운영을 동시에 타격했다. 이날 회의에는 6·3 지방선거에 출마하는 민주당 서울 지역 후보자 800여 명이 참석해 세를 과시했다.황명선 최고위원은 이날 회의에서 조 의원의 지역 의원 돈 상납 및 출판기념회 책 강매 의혹을 거론하며 "사실이라면 명백한 정치자금법 위반이자 공당의 공천 질서를 어지럽힌 중대한 범죄 행위"라고 지적했다. 황 최고위원은 "국민의힘과 조 의원은 상납받은 돈을 어떻게 썼는지 반드시 밝혀야 한다"며 경찰의 철저한 수사를 촉구했다.문정복 최고위원도 "타당의 문제에는 엄격한 잣대를 들이대는 국민의힘이 정작 자당 핵심 인사의 의혹 앞에서는 침묵으로 일관하고 있다"며 "이것이야말로 국민께서 분노하는 전형적인 내로남불"이라고 비판했다.강득구 최고위원 역시 "돈이 개입되는 순간 공천은 거래가 되고 정치는 흥정으로 전락한다"며 책임 있는 조치를 요구했다.오세훈 서울시장의 한강버스도 도마 위에 올랐다. 황 최고위원은 최근 발생한 한강 버스 좌초 사고를 언급하며 "오 시장의 오랜 숙원 사업이지만 서울 시민들에게는 생명과 안전이 불안한 애물단지"라고 지적했다. 이어 "서울시는 운행을 즉각 중단하고 사업을 원점에서 전면 재검토해야 한다"고 밝혔다.한편 한병도 원내대표는 중동 전쟁 여파에 대응하기 위해 이재명 정부가 31일 국회에 제출할 예정인 25조 원 규모의 '전쟁 추경안' 처리를 야당에 촉구했다. 한 원내대표는 "국민의힘은 추경을 선거용 현금 살포라며 막고 있다"며 "위기 앞에 민생을 인질로 삼은 정당으로 역사에 기록될 것"이라고 말했다.