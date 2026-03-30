부활절 앞두고 예루살렘 미사 금지…‘안전 조치’ 해명에도 국제사회 ‘비판’

종려주일 미사, 경찰 제지로 금지

총대주교청 "수 세기 만에 처음" 비판

네타냐후, 사실 확인 후 미사 재개 지시

국제사회 "종교 자유 침해" 비판

RELIGION-EASTER/JERUSALEM-PALM SUNDAY 0 29일(현지시간) 예루살렘 라틴 총대주교 피차발라 추기경이 이스라엘 예루살렘에서 종려주일 기도를 진행하고 있다./UPI 연합

이스라엘 경찰이 부활절을 일주일 앞둔 상황에서 예루살렘 성묘 교회 접근을 차단해 논란이 되고 있다. 교회 측이 반발하자 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 미사를 진행하도록 지시했지만, 국제사회는 종교의 자유 침해라며 강하게 비판하고 있다.29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 오전 라틴 총대주교 피에르바티스타 피차발라 추기경이 부활절 직전 일요일인 종려주일 미사 집전을 위해 성묘교회에 들어가려고 했으나 이스라엘 경찰이 이를 저지했다. 성묘 교회는 예수가 십자가형을 당하고 부활한 장소로 여겨지는 기독교 최대 성지다.이스라엘 경찰은 안전상 이유로 성묘교회 출입이 승인되지 않았다고 주장했다. 구시가지 성지의 경우, 방공호가 없으므로 대규모 인파가 몰릴 경우 대형 인명 피해로 이어질 수 있다는 것 경찰 측 설명이다.라틴 총대주교청은 "교회 지도자들이 성묘교회에서 성지 주일(종려주일) 미사를 집전하지 못한 것은 수 세기 만에 처음"이라며 "추기경과 성지관리인의 출입까지 막는 것은 명백하게 부당하고, 지나치게 불균형적인 조치"라고 규탄했다.교회 측이 반발하자 네타냐후 총리는 해명에 나섰다. 그는 엑스(X·구 트위터)에 "피차발라 추기경 사건을 확인하자마자 원하는 대로 미사를 거행할 수 있도록 지시했다"고 말했다.이스라엘 총리실도 성명에서 "지난 며칠간 이란이 예루살렘에 있는 세 종교의 성지를 탄도미사일로 반복적으로 공격했다"며 "악의적 의도는 전혀 없었으며, 순전히 안전을 위한 조치였다"고 밝혔다.그러나 국제사회는 종교 자유를 침해한 것이라고 강하게 반발하고 있다. 빅토르 오르반 헝가리 총리는 "전시 상황을 고려하더라도 기독교인으로서 용납할 수 없는 일"이라고 강력하게 비난했다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 이스라엘 경찰의 행동이 "신자들에 대한 모욕"이라고 비핀했다.마이크 허커비 주이스라엘 미국대사는 "추기경의 출입이 막힌 것은 유감스러운 월권행위"라고 지적했으며, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "예루살렘 성지의 현상 유지를 침해하는 일이 늘어나고 있다"고 짚었다.