현대건설, 힐스테이트 선암호수공원 선착순 계약…계약금 5% 적용

1 0 힐스테이트 선암호수공원 조감도.

아시아투데이 = 현대건설은 울산 남구 힐스테이트 선암호수공원의 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이라고 30일 밝혔다.해당 단지는 울산 남구 야음동 일원에 지하 6층~지상 최고 44층, 2개 단지 총 753가구 규모(아파트 631가구, 오피스텔 122실)로 조성된다. 입주는 2028년 2월 예정이다.회사가 총 계약금 5%에 1차 계약금 500만원으로 설정해 수요자들의 초기 자금 부담을 대폭 줄였다. 일부 가구에 대해서는 특별한 계약조건이 있다.이 같은 계약조건은 물론, 차별화된 상품 경쟁력으로 울산 분양시장에서 주목을 받고 있다.단지가 들어서는 대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 향후 2000가구 이상의 고층 브랜드 단지가 순차적으로 공급될 예정이다. 도시철도 트램 2호선 개통 예정이라는 교통 호재까지 있다.입지적 측면에선 선암호수공원을 누릴 수 있다. 야음초등학교 등 도보 통학이 가능한 안정적인 학세권을 갖추고 있어 자녀를 둔 실수요층의 선호도가 높다.SK, 에쓰오일 온산 석유화학단지를 비롯해 울산대교를 통해 현대중공업, 미포조선 등 주요 산업단지로의 출퇴근 접근성이 우수하다. 인근 기존 아파트 시세와 비교했을 때 상품성은 물론, 입지적 우위까지 부각될 것으로 기대된다. 전세 물량 부족에 따른 전세난 우려 등에 따른 가격 상승 여지도 함께 거론되고 있다.내부는 4베이 판상형 구조를 적용해 공동주택 아파트에 준하는 평면을 구현했고, 전용률 역시 일반 아파트 수준으로 끌어올렸다. 현대건설의 층간소음 저감 기술인 'H 사일런트 홈 시스템Ⅰ'을 적용했으며, 스카이라운지 및 컨시어지 서비스 등을 도입했다.