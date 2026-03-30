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靑, ‘李대통령 취임300일’에 정식 홈페이지 공개

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홍선미 기자

승인 : 2026. 03. 30. 13:36

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이재명 대통령 취임 300일인 30일 오전 11시에 공개하는 정식 홈페이지 메인 화면. /제공=청와대
이재명 대통령 취임 300일을 맞은 30일 청와대가 국민과의 양방향 소통에 초점을 맞춘 정식 홈페이지를 공개했다.

청와대는 이날 11시부터 운영되는 정식 홈페이지는 '국민주권 실현'과 '참여와 소통'의 국정 철학을 토대로 국민이 국정의 주인공으로 참여할 수 있는 공간을 구현하는 데 방점을 뒀다고 밝혔다. 청와대는 그간 임시로 홈페이지를 운영해왔다.

청와대는 정식 홈페이지에 '국민 참여형 3대 메뉴'를 신설해 국민이 단순히 정보를 소비하는 주체를 넘어 직접 국정 콘텐츠를 생산하고 정책을 제안할 수 있도록 했다고 설명했다.

특히 '대통령과 함께한 순간' 메뉴를 통해 국민들이 대통령과 찍은 사진을 올릴 수 있게 했다.

대통령과 찍은 사진이 접수되면 청와대가 간단한 확인 절차를 거쳐 이곳에 게시하는 방식이다.

청와대는 "국민의 시선에서 기록한 국정의 순간을 공유하는 곳으로, '함께 만드는 청와대'를 상징하는 코너가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

국민이 직접 정책 아이디어를 제안하는 '생활 속 공감정책' 메뉴, 국민이 직접 디자인한 스마트폰·스마트워치 배경 화면 등을 공유할 수 있는 '내가 만드는 디지털 굿즈' 메뉴도 운영한다.

이 외에 '사전 정보 공개 목록' 메뉴를 신설해 주요 부서의 정보 목록을 선제적으로 공개하고, 이 대통령과 김혜경 여사의 행보를 주제별로도 모아 볼 수 있게 하는 등 다양한 디지털 기기에 최적화된 인터페이스를 구축했다는 게 청와대 설명이다.

청와대는 "국정을 국민과 함께 설계하겠다는 의지를 담은 것"이라고 말했다.
홍선미 기자

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