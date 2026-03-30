지각·욕설까지…라이언에어 비판한 인플루언서에 싸늘한 여론

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한 미국인 인플루언서가 항공사 이용 과정에서 겪은 갈등을 폭로했다가 오히려 역풍을 맞았다.이 인플루언서는 최근 틱톡에 "다시는 라이언에어를 이용하지 않겠다"고 밝히며 약 2분 30초 분량의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 포르투갈 포르투 공항에서의 탑승 과정 중 겪은 일을 전했다.영상에 따르면 그는 공항에 늦게 도착해 체크인이 이미 마감된 상태였고, 부쳐야 할 수하물을 들고 보안 검색대를 통과한 뒤 게이트로 향했다. 이 과정에서 게이트 직원이 촬영 중이던 영상을 삭제하라고 요구했고 최근 삭제 폴더까지 확인하겠다고 하며 따르지 않을 경우 경찰을 부르겠다고 경고했다는 주장이다.또 다른 직원은 기내 반입이 불가능한 수하물이라며 75달러의 추가 요금을 요구했다. 그는 해당 비용을 지불하고 탑승을 시도했지만 직원의 태도에 불쾌감을 느껴 '친절해지는 데 돈은 들지 않는다'며 욕설 섞인 발언을 했고, 이 발언 직후 항공기 탑승이 거부됐다고 전했다.그는 "정말 최악의 서비스였고 환불도 받지 못했다"며 강한 불만을 드러냈다.영상과 함께 올린 게시글에는 "300달러를 더 내더라도 이런 대우를 받느니 다른 항공사를 이용하겠다"고 썼다.이용자들 상당수는 인플루언서의 태도를 지적하며 항공사 직원을 옹호했다.한 이용자는 "소비자가 항상 옳은 것은 아니다"라며 비판적인 반응을 보였다. 특히 "늦게 도착하고 직원에게 모욕적인 태도를 보이면 상황이 더 악화될 뿐"이라는 의견이 높은 공감을 얻었다.일부 댓글에서는 "비행기에 태우지 않겠다는 직원의 판단을 지지한다"는 반응도 이어졌다.라이언에어는 유럽기반 저가항공사로 각종 추가요금과 까다로운 수하물 규정으로 악명이 높다.