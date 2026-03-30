한국씨티은행, 작년 당기순익 3074억원…전년比 1.5% ↓

이자이익 감소에 순익 뒷걸음…비이자수익은 증가

배당 규모 1537억원 결의…구본성 사외이사 선임

한국씨티은행_본점건물정면 (2) 0 한국씨티은행 본사 전경./한국씨티은행

한국씨티은행이 지난해 3000억원대 순이익을 냈지만, 소비자금융 철수에 따른 자산 축소와 금리 하락 영향으로 이자이익이 줄면서 수익성은 소폭 후퇴했다. 비이자수익은 기업금융 중심으로 크게 늘었고, 대손비용이 큰폭으로 감소하며 이자수익 감소분을 일부 상쇄했다.한국씨티은행은 지난해 1조419억원의 총수익과 3074억원의 당기순익을 시현했다고 30일 밝혔다. 전년과 비교해 총수익은 11.4%, 순익은 1.5% 감소한 수치다.실적 감소의 가장 큰 배경은 이자수익 둔화다. 기업금융 중심의 비이자수익은 전년 대비 31% 증가했지만, 소비자금융 부문의 단계적 폐지에 따른 자산 감소와 시장금리 하락 영향으로 순이자마진이 축소되면서 이자수익이 34.9% 줄었다.비용은 안정적으로 관리됐다. 지난해 비용은 6356억원으로 전년보다 1% 감소했다. 대손비용은 중견기업 부문의 충당금 적립액과 소비자금융 부문 대손비용이 줄면서 158억원으로 집계됐다. 전년 대비 87.7% 줄어든 규모다.자산과 수신은 늘었다. 작년 말 총대출금은 11조3000억원으로 환매조건부채권(RP) 매수 증가 영향에 힘입어 전년보다 9.6% 증가했다. 예수금은 기업금융 부문 예수금이 늘면서 20조원을 기록해 같은 기간 11.4% 늘어났다.수익성 지표는 엇갈렸다. ROA(총자산순이익률)는 0.6%로 전년 대비 0.14%포인트 하락했지만, ROE(자기자본순이익률)는 5.54%로 0.23%포인트 상승했다. 다만 자본비율 지표는 낮아졌는데, 작년 말 기준 BIS 자기자본비율은 31.76%, 보통주자본비율은 30.84%로 집계됐다. 이는 전년 말보다 각각 2.52%포인트, 2.36%포인트 하락한 수준이다.한국씨티은행은 대내외 불확실성이 이어진 가운데 비이자수익 확대와 비용 통제, 대손비용 감소를 통해 재무 안정성을 유지했다고 설명했다.유명순 행장은 "지난해 대내외 거시환경의 불확실성이 지속되는 가운데 전략적 사업영역에서의 견조한 성장을 시현하고, 주요 재무지표에 있어 최고 수준을 유지하며 재무적 안정성을 확고히 했다"며 "글로벌 금융시장에서의 공고한 리더십과 차별화된 네트워크를 바탕으로 비즈니스 기회를 창출해 나가며 고객과 함께 성장하는 신뢰받는 금융파트너로서의 역할을 다할 것"이라고 강조했다.한편 한국씨티은행은 이날 서울 종로구 본사에서 제43기 정기주주총회를 개최하고 1537억원(보통주 기준 주당 483원)의 배당금을 결의했다. 또 구본성 한국금융연구원 선임연구위원을 임기 2년의 신임 사외이사로 선임했다.