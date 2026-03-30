촌각 다투는 재난현장… 외국인 소통할 ‘통역사’는 없었다

지난 15일 서울 중구 소공동 한 캡슐호텔에서 전날 벌어진 화재사고 조사를 위해 열린 경찰ㆍ소방 등 합동감식에서 한국전기안전공사 사고관리 관계자가 화재현장으로 들어가기 위해 장비를 착용하고 있다. /연합