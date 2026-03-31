李 “중동 정세 악화로 경고등…필요시 긴급재정명령 활용”

"관행 얽매이지 않고 권한 최대치 발휘"

"요소·요소수·알루미늄 전시 수준 관리"

국무회의 발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2167> 0 이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 31일 중동 상황에 따른 에너지 수급 불확실성과 관련해 "기존 관행에 얽매이지 말고 과감하게 대응해야 한다"며 "긴급할 경우 헌법상 긴급재정명령까지 활용할 수 있다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제13회 국무회의에서 "위기 대응은 통상적인 절차에 의존하기보다 최대한 능동적이고 적극적으로 이뤄져야 한다. 입법이 필요하면 입법을 하고, 정부가 가진 권한과 역량을 최대치로 활용하라"며 이같이 말했다.이 대통령은 최근 글로벌 경제 상황을 '비상 국면'으로 규정하며 "중동 정세 악화로 세계 경제에 경고등이 켜졌다"며 "경제협력개발기구(OECD)는 주요국 성장률 전망치를 하향 조정했고, 국제유가도 2분기 배럴당 135달러까지 상승할 수 있다고 보고 있다"고 했다.이어 "대외 의존도가 높은 우리 경제 구조를 감안하면 에너지·원자재 수급 상황을 철저히 점검하고 치밀한 비상 대응이 필요하다"고 말했다.이 대통령은 핵심 원자재 관리 강화를 주문하기도 했다. 그는 "나프타를 비롯해 요소·요소수·헬륨·알루미늄 등 주요 품목을 전시 물자에 준하는 수준으로 관리해야 한다"며 "의료용품 등 국민 생활과 직결된 물자도 동일한 기준으로 대응하라"고 지시했다.일부 생활물자 논란에 대해서는 과장된 측면이 있다고 진단했다. 이 대통령은 "종량제 봉투 사례처럼 실제로는 재고가 충분한데도 지엽적인 문제로 불안이 확산되는 경우가 있다"며 "지자체 간 협력으로 충분히 대응 가능한 사안"이라고 말했다. 이어 "지방정부에 대한 지도·관리를 강화해 유사 사례가 재발하지 않도록 하라"고 했다.허위 정보 확산에 대한 대응도 강조했다. 이 대통령은 "위기 상황에서 온라인을 통한 가짜 정보 유포는 시장 불안을 키울 수 있다"며 "수사기관이 엄정하고 신속하게 대응할 필요가 있다"고 했다.