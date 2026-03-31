李 “재생에너지 전환 속도…안 된다 말고 방법 찾아야“

국무회의 발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2167> 0 이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 31일 중동 상황 여파로 에너지 불확실성이 커진 상황과 관련해 "재생에너지로의 전환을 더 이상 미룰 수 없다"며 속도감 있는 정책 추진을 주문했다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제13회 국무회의에서 "화석연료에 의존하는 경제 구조를 방치하면 지정학적 리스크에 반복적으로 노출될 수밖에 없다. 에너지 전환은 국가적·시대적 과제로, 방향은 이미 정해졌고 얼마나 빠르게 실행하느냐의 문제"라며 이같이 말했다.전력 수요 관리와 공급 안정 대책을 함께 추진해야 한다고도 했다. 이 대통령은 "전력 수요 조절을 위한 중장기 해법을 마련하고, 안정적인 에너지 수급을 위한 에너지믹스를 추진해야 한다"고 밝혔다.재생에너지 활용 확대 방안도 제시했다. 이 대통령은 "재생에너지가 과잉 생산돼 발전을 중단하는 상황이 발생하고 있다"며 "전기차 보급과 충전 수요를 재생에너지 생산 지역과 연계하는 방식으로 활용도를 높일 필요가 있다"고 말했다.또 "위기는 변화를 가속할 수 있는 기회"라며 "재생에너지 생산을 늘리고 화석연료 의존도를 낮추는 방향으로 정책을 전환해야 한다"고 강조했다.공직사회의 대응 방식 변화도 주문했다. 이 대통령은 "지금과 같은 위기 상황에서는 '안 된다'는 접근이 아니라 '되는 방법'을 찾는 자세가 필요하다"며 "각 부처가 자신의 일이라는 책임감을 갖고 능동적이고 적극적으로 대응해야 한다"고 했다.