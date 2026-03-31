정원오, 野김재섭 ‘칸쿤 출장’ 의혹 제기에 해명…“무도한 네거티브”

김재섭 "여직원 성별 '남성' 기재…출장 후 파격 인사"

정원오 측 "11명 동행한 정당한 공무, 구청 단순 오기"

정원오-25 0 아시아투데이 이병화 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 11일 국회 소통관에서 열린 국회출입기자단 프레스데이에서 취재진의 질문에 답변하고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 측은 31일 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 성동구청장 재임 시절 '여직원 동반 칸쿤 출장 및 은폐 의혹'에 대해 "근거 없는 네거티브"라고 부인했다. 공식 초청에 따른 정당한 공무 집행이었다며, 단순 행정 실수를 악의적인 은폐 시도로 몰아가는 정치적 공세에 강경하게 대응하겠다고도 했다.앞서, 이날 김재섭 국민의힘 의원은 소통관 기자회견을 열고 "정 후보가 성동구청장 시절 한 여성 직원과 단둘이 멕시코 칸쿤 출장을 다녀왔다"며 의혹을 제기했다. 김 의원의 주장에 따르면, 당시 공무 출장 서류에 동행한 여성 직원의 성별이 '남성'으로 잘못 표기되어 있었으며 의원실의 자료 요청 시에도 성별이 가려진 채 제출됐다. 또한 김 의원은 출장 복귀 이후 "해당 직원을 대상으로 파격적이고 이례적인 인사이동이 단행됐다"고 덧붙이며 의도적인 은폐 가능성을 시사했다.이에 대해 정 후보 측은 즉각 입장문을 내고 반박했다. 정 후보 측은 "2023년 국제참여민주주의포럼 참석은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것"이라며"당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인 및 지자체 공무원 등이 포함된 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무였다"고 했다.동행한 여성 공무원의 역할과 서류상 표기 오류에 관해서는 "해당 직원은 해당 업무 담당자이자 참여단 전체의 실무를 담당했다"며 "단지 여성 공무원이라는 이유로 문제를 삼는 것은 도의를 넘어선 무도한 네거티브"라고 지적했다. 서류에 성별이 '남성'으로 기재된 부분에 관해서는 "구청 측의 단순 실수"라며 "자료 제출 시 개인정보 보호를 위해 성별, 생년월일 등 정보를 가리는 것이 일반적"이라고 덧붙였다.또 "멕시코시티(포럼)와 메리다(서밋) 일정을 마친 뒤, 항공편이 많은 칸쿤을 경유지로 선택해 2박을 머문 것뿐"이라며 "한국 참여단 11인 모두가 이 일정을 함께 소화했다"고 강조했다. 법적 조치도 시사했다. 정 후보 측은 "근거없는 네거티브에 대해서는 응당한 책임을 물을 예정"이라고 덧붙였다.