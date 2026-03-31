李, 美 의원단에 중동 대응 협력 요청…‘미래형 전략동맹’ 공감대

이재명 대통령, 미국 하원의원단 접견<YONHAP NO-3375> 0 이재명 대통령이 31일 청와대에서 미국 하원의원단을 접견하고 있다./연합뉴스

대표 발언하는 아미 베라 의원<YONHAP NO-3347> 0 미국 하원의원단 아미 베라 의원이 31일 청와대에서 이재명 대통령에게 의원단을 대표해 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 31일 미국 하원의원단을 접견하고 중동 정세 대응과 관련해 미 행정부와 의회가 긴밀히 소통하며 협력해줄 것을 기대한다고 밝혔다.강유정 청와대 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 아미 베라 미국 하원 동아태소위원회 간사 등 공화·민주 양당 의원으로 구성된 미 의회 코리아스터디그룹 대표단을 접견해 최근 중동 전쟁과 한미 관계, 한반도 문제 등에 대해 의견을 교환했다.이 대통령은 "중동 전쟁이 국가 경제와 국민 삶에 미칠 충격을 최소화하기 위해 범정부 비상경제 대응체계를 가동하고 있다"며 "이 과정에서 미 행정부와 의회가 긴밀히 소통하며 협력해주길 기대한다"고 했다. 이는 중동 정세와 에너지 흐름에 대한 미국의 영향력이 큰 만큼 한미 공조 필요성이 반영된 것으로 풀이된다.아울러 한미동맹이 안보를 넘어 경제와 첨단기술을 포괄하는 '미래형 전략 동맹'으로 발전했다고 평가하고, 원전·조선·핵추진잠수함 등 핵심 산업 분야에서 협력을 구체화해 나가야 한다고 했다.미국 하원의원단은 중동 전쟁의 파급효과와 관련해 의견을 나누고, 한미동맹을 기반으로 역내 평화와 안정이 유지돼야 한다는 데 공감했다. 에너지 공급망을 포함한 글로벌 경제의 안정 필요성에도 뜻을 같이했다.이 대통령은 아울러 대미투자 확대와 관련해선 "미국 내 일자리 창출에도 기여하는 전략 투자가 원활히 이행되려면 한국 근로자의 안정적 체류가 중요하다"며 제도 개선과 미 의회의 입법 지원을 요청했다.한국인 전문직 비자 쿼터 문제에 대해서도 관심과 협조를 당부했다. 한반도 정세와 관련해선 "북핵 문제 해결을 위해 '중단·축소·폐기'의 3단계 접근이 필요하다"며 미 의회의 협력을 요청했다.이에 미국 하원의원단은 "한미동맹에 대한 초당적 지지를 재확인한다"며 "정상회담 합의사항 이행과 양국 협력 강화를 위해 의회 차원의 지원을 이어가겠다"고 화답했다.한편 이날 접견에는 질 토쿠다, 마크 포칸, 아미 베라, 라이언 징키, 메리 스캔론, 팻 해리건 의원 등 6명이 참석했다.