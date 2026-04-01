삼성전자, AI PC ‘갤럭시 북6’ 출시…출고가 160만원부터

갤럭시 북6 국내 출시(1) 0 /삼성전자

삼성전자가 AI PC '갤럭시 북6'를 1일 국내 출시했다. 지난 1월 선보인 '울트라'와 '프로' 모델에 이은 신제품으로 '갤럭시 북6 시리즈' 라인업을 완성했다.갤럭시 북6는 40.6cm(16형)과 35.6cm(14형) 두 가지 사이즈로 출시된다. 가격은 CPU, 그래픽카드, 메모리 등 세부 사양에 따라 160만원부터 251만원이다. 색상은 그레이와 실버 두 가지로, 전국 삼성스토어 등 오프라인 매장과 삼성닷컴, 오픈마켓 등 온라인몰에서 구매할 수 있다.갤럭시 북6는 인텔의 최신 프로세서 '인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3'를 탑재해 빠르고 원활한 멀티태스킹과 AI 작업 환경을 지원한다. 최대 49TOPS의 고성능 NPU(신경망처리장치)가 적용돼 전작 대비 AI 연산 속도가 크게 향상됐으며, 이미지 편집과 실시간 번역 등 '갤럭시 AI' 기반 작업을 더욱 안정적으로 수행한다. 배터리 성능도 강화됐다. 효율적인 전력 관리를 통해 완전 충전 시 최대 24시간 동영상 재생을 지원한다.디자인은 중앙으로 정렬된 터치패드와 투톤 키보드, 커버 중앙의 로고가 특징이며, 14.9mm의 슬림한 두께와 1.43kg(14형 기준)의 가벼운 무게로 휴대성도 뛰어나다. USB 타입-C 포트 2개, USB 타입-A 포트 2개, HDMI, 마이크로 SD 카드 슬롯, 유선 랜 포트 등을 지원해 별도 어댑터 없이 여러 주변기기를 편리하게 연결할 수 있다.갤럭시 AI를 활용해 효율적인 작업도 가능하다. 이미지의 배경을 손쉽게 지워주는 'AI 컷아웃'과 선택한 텍스트를 즉시 다른 언어로 변환해 주는 '실시간 번역' 기능으로 학습과 업무의 편의성을 높일 수 있다. 자연어로 PC에 저장된 파일과 이미지 등의 자료를 찾거나 PC 설정을 바꾸는 것도 가능하다.삼성전자는 고성능 플래그십 모델에 대한 다양한 수요를 반영해 기존 울트라 모델의 '엔비디아 지포스 RTX' 외장 그래픽 카드 탑재 모델에 이어 인텔 내장 그래픽을 적용한 신규 모델도 함께 선보인다. '인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 7'에 32GB 메모리, 1TB 스토리지 단일 모델로 출시되며 가격은 369만원이다.정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "갤럭시 북6는 뛰어난 퍼포먼스와 갤럭시 AI를 기반으로 플래그십급 성능을 유지하면서도 가격 경쟁력을 갖춘 제품"이라며 "갤럭시 북6과 함께 일상 전반에서 폭넓은 AI 경험을 해보시길 바란다"고 말했다.