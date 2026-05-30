코레일 “31일부터 전 열차 정상 운행”

서소문 고가 붕괴사고 복구 작업 마무리

30일부터 행신~서울·용산 간 KTX 운행

김태승 사장 "국토부 등 유관기관 협조에 감사"

BIN0006 (2) 0 30일 새벽 복구 작업이 최종 완료된 서소문 건널목을 통과하는 KTX의 모습./한국철도공사

한국철도공사(코레일)가 서소문 고가차도 붕괴 사고 복구를 모두 마치고 31일부터 모든 열차를 정상 운행한다고 30일 밝혔다.코레일에 따르면 이날 첫차부터는 그동안 중지됐던 서울~신촌 간 선로를 개통해 행신~서울·용산 간 KTX 운행이 재개됐다. 청량리까지만 운행한 강릉·중앙선 KTX-이음도 서울역까지 운행을 정상화했다.이번 사고에 대응해 코레일은 국민 불편을 최소화하기 위해 열차 운행을 탄력적으로 조정하고, 지역 거점을 연계하는 간선 교통망 본연의 역할을 다하기 위해 노력했다고 설명했다.KTX는 모든 역에 임시 정차하며 열차 간 운행 간격을 유지, 중간역 운행 중지에 따른 이용객 불편을 줄이도록 했다.일반열차는 수도권전철이 다니는 천안·수원역까지 최대한 운행하고, 정비기지가 있는 대전을 중심으로 반복 운행했다. 또 운행 중지 열차를 줄이기 위해서는 대전, 부산, 광주 등 전국 차량기지에서 KTX와 ITX-새마을, 무궁화호 열차를 분산 정비했다.특히 KTX고양차량기지의 기술지원 인력 500여 명(일 130여 명)을 상주 정비 인력이 없는 광명주박기지에 긴급 파견해 비상 유지보수 작업을 시행했다. 작업을 통해 제동장치, 출입문, 객실 설비, 급수 및 오물 수거 등이 실시됐다.한편 코레일은 26일 사고 발생 즉시 김태승 사장 주재로 지역사고수습본부를 가동하고, 안전에 초점을 맞춘 복구 계획을 수립·시행했다고 전했다.코레일은 고가 잔해물 철거 작업에 예상보다 많은 시간이 소요될 것이라는 판단에 사고 현장 인근 전차선 조정 작업과 선로 점검 등을 사전 시행해 철거 작업 종료와 동시에 철도 시설물 복구에 착수할 수 있도록 준비했다.이에 따라 이동식 크레인, 굴삭기, 전철 모터카 등 복구장비 14대와 115명의 인력을 전격 투입해 현장 복구 작업을 예정보다 앞당겨 마무리하고, 운행선 개통에 앞서 시행하는 시운전 등 종합 안전 점검에 더 많은 시간을 할애할 수 있었다는 설명이다.김태승 코레일 사장은 "신속하고 안전한 복구에 함께 노력해주신 국토교통부, 고용노동부와 협조해주신 유관기관에 감사드린다"며 "불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려주신 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다"고 밝혔다.