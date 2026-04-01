닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李, ‘비거주 1주택자 하소연’ 보도에 “일시 비거주 세금 감면 가능”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260401010000083

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 04. 01. 09:12

이재명 대통령, 국무회의 발언<YONHAP NO-2320>
이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 1일 '비거주 1주택' 세제 개편 방침과 관련해 "직장이나 자녀 교육 등 불가피한 사유로 거주하지 못하는 경우는 과세 강화 대상에서 제외된다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 "갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다"며 이같이 밝혔다. 이는 비거주 1주택에 대한 보유세 및 양도세 혜택 축소 검토 과정에서 실수요자까지 규제 대상에 포함되는 것 아니냐는 우려를 차단하기 위한 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 관련 보도에 대해서도 반박했다. 그는 "기사 본문에서 인용한 제가 한 말에 따르면 비거주 1주택도 투자·투기용이라면 장기보유 세제 혜택이 타당하지 않다는 취지를 이미 밝혔다"며 "그럼에도 동일한 심층 기획기사에서 직장·자녀 교육 등 불가피한 사유까지 문제 삼는 것은 모순"이라고 지적했다. 이어 "보다 정확한 분석을 바탕으로 보도가 이뤄지길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 지난 1월 엑스를 통해 "비거주 1주택이라도 투자·투기 목적이라면 장기보유 세금 감면은 적절하지 않다"며 세제 손질 방침을 밝힌 바 있다. 현재 1가구 1주택자는 10년 이상 보유·거주할 경우 양도차익의 최대 80%를 공제받을 수 있다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기