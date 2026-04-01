네이버 치지직, LCK 개막 맞춰 시청 기능 고도화

실시간 중계 정보 기능 선봬

게임 흐름 직관적 이해…몰입감 선사

0 자료=네이버/ 그래픽=박종규 기자

네이버는 스트리밍 플랫폼 치지직이 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 개막에 맞춰 '실시간 중계 정보' 기능을 선보인다고 1일 밝혔다.



실시간 중계 정보 기능은 LCK 공식 중계와 함께 경기의 주요 데이터를 제공한다. 기존의 중계 시청과 채팅 중심 구조에 실시간으로 전략 우위 정보를 확인할 수 있는 경기 데이터를 결합해 e스포츠 팬들은 경기 흐름을 더욱 직관적으로 이해하고 몰입감 있게 즐길 수 있다.



우선 '실시간 승리확률 그래프'를 통해 주요 이벤트 발생 시점에 따라 승리 우세 전망이 어떻게 변동하는지 확인할 수 있다. 또한 '초반 주도권' 영역에서는 퍼스트 블러드부터 주요 오브젝트 처치 내역을 바탕으로 어느 팀이 초반 흐름을 가져가고 있는지 한눈에 확인할 수 있다. 이어 '타임라인'에서는 팀별 챔피언 밴픽 정보는 물론 대규모 오브젝트 교전, 승부를 가른 결정적 순간까지 순차적으로 제공해 시청자가 경기의 핵심 장면을 놓치지 않고 따라갈 수 있도록 지원한다.



치지직은 국내에서 유일하게 리그 오브 레전드 e스포츠의 공식 데이터 제공사인 GRID사와 제휴를 통해 신뢰도 높은 실시간 데이터를 기반으로 보다 정교한 중계 시청 경험을 구현한다는 계획이다. 향후 LCK, MSI, LoL 월드 챔피언십을 비롯해 LPL, LEC, LCS, LCP, CBLOL 등 주요 해외 리그와 FST 등 국제대회에도 확대 제공될 예정이다.





특히 실시간 중계 정보 기능은 같이보기 콘텐츠에도 함께 적용된다. 이에 e스포츠 팬들은 선호하는 스트리머와 함께 중계를 시청하며 실시간으로 반응을 나누는 동시에, 공식 데이터를 기반으로 경기 흐름까지 깊이 있게 이해할 수 있게 된다. 커뮤니티형 e스포츠 시청 경험과 데이터 기반 정보성 시청 경험을 결합한 치지직은 차별화된 시청 문화를 더욱 강화할 것으로 기대된다.앞서 네이버는 지난해 12월 라이엇 게임즈와 전략적 파트너십의 일환으로, 2026년부터 2030년까지 5년 간 LCK, LPL, LEC등 해외 주요 리그 및 월드 챔피언십·MSI·퍼스트 스탠드 등 국제대회 중계권, 롤파크 네이밍 독점 권리, LCK 공식 스폰서십 권리 등을 포함하는 협약을 체결한 바 있다.주건범 네이버 엔터테인먼트 콘텐츠 리더는 "라이엇 게임즈와의 전략적 파트너십을 바탕으로 공식 중계권 확보를 넘어, e스포츠 팬들이 더 깊이 있고 다채롭게 콘텐츠를 즐길 수 있는 시청 경험 확대에 집중하고 있다"며 "공식 데이터를 활용한 실시간 중계 정보부터 오프라인 현장 경험을 강화한 치지직 롤파크까지 온·오프라인을 아우르는 접점을 넓혀가며, 앞으로도 이용자들이 치지직에서만 누릴 수 있는 차별화된 e스포츠 콘텐츠 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.