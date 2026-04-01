삼성물산-마스턴투자운용, 상업용 부동산 스마트 빌딩 플랫폼 모델 구축 ‘맞손’

삼성물산 0 이주용 삼성물산 건설부문 DxP사업부장(왼쪽)과 박형석 마스턴투자운용 대표이사가 지난달 31일 서울 강동구 상일동 삼성물산 사옥에서 열린 '상업용 부동산의 스마트 빌딩 플랫폼 협력 모델 구축을 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다./삼성물산

삼성물산 건설부문이 마스턴투자운용과 손잡고 상업용 부동산의 경쟁력 강화를 위한 스마트빌딩 협력에 나선다.삼성물산은 지난달 31일 서울 강동구 상일동 삼성물산 사옥에서 마스턴투자운용와 이 같은 성격의 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.스마트빌딩 플랫폼을 기반으로 한 공동 사업 모델을 구축하는 게 골자다.마스턴투자운용은 부동산 펀드와 리츠, 개발사업 등을 수행하는 대체투자 전문 운용사다. 최근에는 데이터 기반 분석 플랫폼을 도입하고 AI 활용 역량을 강화하는 등 디지털 전환을 추진하고 있다.이번 협약을 통해 삼성물산은 자사 스마트빌딩 플랫폼 '바인드(Bynd)'를 마스턴이 보유·운용하는 상업용 자산에 시범 적용할 계획이다. 양사는 다양한 환경에서 플랫폼의 효과를 검증하고, 자산 가치 향상에 기여할 수 있는 운영 방식과 사업 구조를 공동으로 마련한다는 방침이다. 시범 자산 선정부터 기획·실행까지 전 과정에서 협업을 진행한다.바인드는 AI와 디지털 트윈 기술을 접목한 플랫폼으로, 건물 내 설비 관리와 에너지 운영을 통합적으로 제어할 수 있는 것이 특징이다. 관리자 입장에서는 설비 상태와 환경 데이터를 실시간으로 관리할 수 있고, 이용자는 키오스크 등을 통해 조명·공조 제어, 방문객 관리, 회의실 예약 등 다양한 기능을 간편하게 이용할 수 있다. 최근에는 대화형 방식으로 시스템을 제어할 수 있는 AI 기능도 추가됐다.이주용 삼성물산 DxP사업부장(부사장)은 "단순히 여러 디지털 기술을 접목한 형태의 스마트 빌딩을 넘어서, 빌딩이라는 공간 자체가 AI와 접목되는 시대를 이끌어갈 것"이라며 "상업용 부동산 관련 많은 노하우를 보유한 마스턴투자운용과의 협업을 통해 더욱 실질적이고 지속 가능한 부동산 자산 가치를 만들 것"이라고 강조했다.