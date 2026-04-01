정청래, 철원서 우상호 지지…“강원도 발전 기여할 것이라 믿어”

"우상호와 20~30년 동고동락…확신과 믿음 가지고 있어"

"숙원 사업인 포천~철원 고속도로 당 차원서 적극 지원"

PYH2026040106900001301_P4 0 더불어민주당 정청래 대표가 1일 강원 철원새마을금고 본점 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. /연합

정청래 더불어민주당 대표가 1일 강원도를 찾아 우상호 강원도지사 예비후보를 적극 지지하고 나섰다.정 대표는 이날 강원도 철원 현장 최고위원회의에서 "우상호 후보와 20~30년 동고동락하며 지내왔다. 확신과 믿음을 가지고 있다"며 "우상호가 쌓아온 경험, 지식, 노하우가 있다. 집권 여당의 힘 있는 후보로서 강원도 발전에 기여할 것이라고 믿는다"고 말했다.정 대표는 행정 통합을 추진하는 과정에서 강원도가 소외되지 않도록 지역 발전에 최선을 다하겠다는 약속도 내놨다. 그는 "전남·광주, 충남·대전, 대구·경북 통합 특별시 문제로 강원도민들 입장에선 우리에게는 혜택이 적은 게 아닌가 하는 소외감을 느꼈을 수도 있었을 것 같다"며 "그렇지 않도록 할 것"이라고 했다.그러면서 "강원도에 사는 게 억울하지 않도록 하겠다고 이재명 대통령도 약속했다. 민주당이 이 약속을 지키고, 강원도 발전에 새로운 길을 여는 데 온 힘을 다할 것"이라고 부연했다.강원도민들의 숙원인 포천~철원 고속도로 당 차원에서 적극 지원한다는 입장이다. 정 대표는 "포천~철원 고속도로는 주민들의 오래된 숙원이자 이재명 대통령의 공약이다. 당 차원에서 잘 추진되도록 지원하겠다"며 "접경 지역에서 고초를 겪은 분들의 심정을 이해하고 원하시는 바가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 했다.아울러 정 대표는 "어제 강원특별자치도법 3차 개정안이 의결됐다. 3차 개정안에는 강원도에 대한 여러 특례조항도 담겨 있다"며 "우상호 예비후보가 개정안에 맞게 정책과 공약을 내세울 것"이라고 강조했다.